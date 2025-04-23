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Бизнес-кейсы ритейла с использованием облачной ИТ-инфраструктуры M1Cloud

Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал текущие бизнес-кейсы от заказчиков из сферы ритейла и выявил наиболее частые случаи, для которых компании розничной торговли выбирает облачную ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Перенос почтовых систем

Размещение почтовых серверов в облачной инфраструктуре – это наиболее традиционный запрос в M1Cloud. Этот сервис одним из первых получил доверие со стороны заказчиков, и уже более 10 лет торговые компании размещают почтовые системы в облаках. Прежде всего это связано с тем, что почтовые системы с одной стороны зачастую не относятся к бизнес-критичным приложениям, а с другой стороны требуют постоянного масштабирования, что влечет значительные капитальные вложения при размещении их в on-premise решениях. Облачная инфраструктура позволяет адаптироваться к изменениям нагрузки, увеличивая вычислительные ресурсы по мере роста числа пользователей и объема трафика.

Ускорение разработки и внедрения новых сервисов

Крупные B2C-компании самостоятельно разрабатывают и развертывают новые клиентские приложения, в том числе мобильные, предоставляющие клиентам персонализированные рекомендации товаров и уведомления о скидках, а также системы доставки с отслеживанием заказов, которые используют системы геолокации и IoT. Это позволяет им улучшать клиентский опыт, который напрямую связан с уровнем удовлетворенности потребителей. Разворачивание сред программирования в облаках получило наибольший рост спроса со времен пандемии, когда многие ритейлеры задумались о дистанционных каналах продаж. Сегодня ритейлу важна скорость разработки, тестирования и запуска в продакшн, а для этого наилучшим образом подходят виртуальные стенды, которые можно переконфигурировать и настроить для проверки совместимости приложений с разными операционными системами и устройствами.

Обработка персональных данных

Абсолютное большинство розничных компаний имеют программы лояльности, которые опираются на индивидуальные взаимодействия с потребителями, поэтому они собирают, обрабатывают и хранят огромные базы данных, и, соответственно, являются операторами персональных данных. Для обеспечения соответствия требованиям закона «О персональных данных» и повышения уровня защиты информации ритейлеры выбирают облачные аттестованные решения, соответствующие ФЗ-152. Это освобождает компании от необходимости создавать и поддерживать собственную защищенную ИТ-инфраструктуру.

Автоматизация логистики и управления запасами

Размещение систем «1C» в облачной среде для оптимизации цепочек поставок и управления ассортиментом для снижения издержек и повышения точности прогнозирования. Облака на базе высокочастотных серверов обеспечивает централизованное хранение данных и возможность их анализа в реальном времени.

«Рост облачного сегмента в ИТ-инфраструктуре и внедрение целого спектра облачных сервисов является неотъемлемой частью ИТ-стратегии в сфере ритейла. На сегодняшний день, по данным аналитиков M1Cloud, доля облачной инфраструктуры в общем ИТ-ландшафте крупных розничных компаний составляет в среднем около 50-60% с тенденцией к увеличению», - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

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