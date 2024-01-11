Разделы

Облака
|

«Инфофлот» разместила информационные системы в облаке M1Cloud

Круизный центр «Инфофлот» разместил корпоративные информационные системы в облачной отказоустойчивой инфраструктуре сервис-провайдера M1Cloud компании Stack Group.

«Компания «Инфофлот» имеет высокий уровень цифровизации операционных процессов и клиентских сервисов, что позволяет ей успешно работать на сложном круизном рынке уже много лет. Клиентские сервисы самообслуживания требуют высокой надежности, доступности и производительности вычислительных ресурсов с возможностью масштабировать их в период пиковых нагрузок. Архитектура решения включает не только IaaS, но и услуги по резервному копированию виртуальных машин», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud.

Российские поставщики ИТ-услуг намерены выйти на рынки дружественных стран
CNews Analytics

«Для нашего нового сайта, на котором мы собрали более 10 тыс. круизов и максимально полную и актуальную информацию о круизных лайнерах, теплоходах и маршрутах, а также для новой B2B-платформы требуется отказоустойчивая инфраструктура, поэтому мы выбрали облако M1Cloud с проверенными, безопасными облачными сервисами и экспертной технической поддержкой. Бесперебойность работы онлайн-ресурсов позволит нам предоставлять качественные и оперативные услуги нашим клиентам», – сказал Василий Шевяков, ведущий руководитель проектов Infoflot Cruise Center.

Сервис-провайдер M1Cloud является технологическим партнером для своих заказчиков, используя персональный подход к запросам бизнеса и предлагая облачные решения под конкретные задачи и кейсы, которые сочетают в себе не только оптимальную конфигурацию и катастрофоустойчивость, но и стоимость ресурсов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

Как обеспечить безопасность данных в облаке? Тест

10 простых шагов: как заменить Jira

Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений

Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта

СNews Analytics выпустил рейтинг провайдеров IaaS

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще