«Инфофлот» разместила информационные системы в облаке M1Cloud

Круизный центр «Инфофлот» разместил корпоративные информационные системы в облачной отказоустойчивой инфраструктуре сервис-провайдера M1Cloud компании Stack Group.

«Компания «Инфофлот» имеет высокий уровень цифровизации операционных процессов и клиентских сервисов, что позволяет ей успешно работать на сложном круизном рынке уже много лет. Клиентские сервисы самообслуживания требуют высокой надежности, доступности и производительности вычислительных ресурсов с возможностью масштабировать их в период пиковых нагрузок. Архитектура решения включает не только IaaS, но и услуги по резервному копированию виртуальных машин», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud.

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«Для нашего нового сайта, на котором мы собрали более 10 тыс. круизов и максимально полную и актуальную информацию о круизных лайнерах, теплоходах и маршрутах, а также для новой B2B-платформы требуется отказоустойчивая инфраструктура, поэтому мы выбрали облако M1Cloud с проверенными, безопасными облачными сервисами и экспертной технической поддержкой. Бесперебойность работы онлайн-ресурсов позволит нам предоставлять качественные и оперативные услуги нашим клиентам», – сказал Василий Шевяков, ведущий руководитель проектов Infoflot Cruise Center.

Сервис-провайдер M1Cloud является технологическим партнером для своих заказчиков, используя персональный подход к запросам бизнеса и предлагая облачные решения под конкретные задачи и кейсы, которые сочетают в себе не только оптимальную конфигурацию и катастрофоустойчивость, но и стоимость ресурсов.