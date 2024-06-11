M1Cloud представляет комплекс катастрофоустойчивых облачных сервисов

Сервис-провайдер M1Cloud представляет комплекс катастрофоустойчивых облачных сервисов: сервисы резервного копирования и бэкапы (Backup as a Service) и сервисы послеаварийного восстановления ИТ-инфраструктуры на резервной площадке (Disaster Recovery as a Services), которые позволяют дублировать архивы и бизнес-критичные приложения для балансировки нагрузки на информационные системы, минимизации простоев в работе инфраструктуры и потерь данных в случае инцидента. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

«Лето началось с резкого роста спроса на облачные катастрофоустойчивые решения, которые предоставляются на базе двух и более площадках. Крупный и средний бизнес предпочитает хранить свои резервные копии в облаках, так как это более экономически целесообразно, учитывая отсутствие капитальных затрат, возможность оперативно получать дополнительные виртуализированные мощности для масштабирования под большие объемы данных, при этом не требует дополнительного физического оборудования, учитывая сложности с поставками серверного оборудования и систем хранения данных», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud.

Сервис-провайдер M1Cloud реализует максимально интегрированные в текущий ИТ-ландшафт бизнеса различные схемы резервирования и сценарии переключения на резервные площадки, а также создает индивидуальные планы восстановления виртуальной инфраструктуры, чтобы можно было запустить виртуальные машины из реплики в течение нескольких минут.

Надежность облака M1Cloud обеспечивается на всех уровнях за счёт отказоустойчивой архитектуры облачной инфраструктуры с резервированием ключевых компонентов в дата-центрах уровня Tier III, многолетней экспертизой и компетенциями команды специалистов, круглосуточным мониторингом параметров услуг. При этом высокоскоростной доступ к облачным ресурсам обеспечивается по двум независимым трассам DWDM емкостью по 160 Гбит/с между дата-центрами, в которых размещена облачная инфраструктура M1Cloud. Таким образом, емкость основного трафика зарезервирована в полном объеме.