M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35%

Сервис-провайдер M1Cloud отмечает значительное увеличение числа запросов на миграцию ИТ-инфраструктуры в облака. За три квартала 2025 г. количество обращений по переносу рабочих нагрузок выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно внутренней аналитике M1Cloud, ключевыми драйверами перехода на облачные решения стали необходимость замещения импортного оборудования, требующего обновления, плановые расширения облачных ресурсов в рамках ИТ-стратегий и экономическая эффективность облачной модели в условиях высокой ключевой ставки.

Среди наиболее востребованных сценариев миграции: внедрение гибридных сред с использованием частных и публичных облаков, в том числе в рамках мультиоблачных моделей (около половины всех запросов); создание изолированных сред для реализации отдельных проектов (около трети запросов); перенос ERP-систем на высокопроизводительные облачные серверы (около десятой части запросов).

«Мы наблюдаем качественное изменение запросов от бизнеса, — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud. — Если раньше компании в основном переносили тестовые среды и вспомогательные информационные системы, то сегодня мигрируют производственные и бизнес-критичные системы, включая ERP и платформы искусственного интеллекта. Наибольший рост показывают запросы на GPU-инфраструктуру и инфраструктуру на базе высокочастотных серверов — спрос удвоился с начала года».

Особенностью текущего года стало увеличение доли комплексных проектов миграции, включающих не только перенос инфраструктуры, но и оптимизацию архитектуры решений под конкретные запросы бизнеса, внедрение мониторинга для контроля затрат.

Согласно оценке M1Cloud, доля облачных решений в общей ИТ-инфраструктуре российского бизнеса по итогам года может превысить 30-35%.

