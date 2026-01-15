Разделы

M1Cloud модернизирует сетевую инфраструктуру

Сервис-провайдер M1Cloud начал многоэтапную модернизацию сетевой инфраструктуры в московском регионе. В рамках проекта компания обновляет магистральное оборудование, заменяя элементы ядра сети для повышения надежности и увеличения пропускной способности. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

Обновленная опорная сеть будет поддерживать пропускную способность до N×100 Гбит/с, что позволит M1Cloud эффективно обрабатывать растущие объемы трафика и обеспечивать заказчикам стабильный доступ к облачным и цифровым сервисам.

По словам технического директора M1Cloud Дмитрия Соловьева, модернизация магистральной сети является важным этапом развития инфраструктуры компании: «Мы последовательно инвестируем в развитие сети, чтобы соответствовать требованиям по надежности, производительности и масштабируемости, которые сегодня предъявляют корпоративные заказчики и рынок в целом».

Обновление магистральной инфраструктуры укрепляет технологическую базу M1Cloud и создает задел для дальнейшего развития сети с учетом перспективных требований к скорости передачи данных и отказоустойчивости.

В сочетании с технологиями виртуализации сетей обновленная инфраструктура позволяет обеспечивать стабильную работу сервисов в условиях пиковых нагрузок, а также более гибко управлять распределением трафика и сетевых ресурсов.

