M1Cloud предоставляет защиту от атак на ИИ-системы на базе cqrt(ai)

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет решения для специализированной защиты ИИ-моделей от современных киберугроз на базе платформы для искусственного интеллекта cqrt(ai). В условиях взрывного роста рынка искусственного интеллекта в России и параллельного увеличения числа целевых атак на нейросетевые системы M1Cloud предлагает заказчикам комплексное решение, позволяющее безопасно внедрять и эксплуатировать ИИ даже при работе с конфиденциальными данными. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

По данным Just AI и Onside, российский рынок генеративного ИИ по итогам 2025 г. достиг 58 млрд руб. — это почти в 4,5 раза больше, чем в 2024 г. По данным компании StormWall, в 2025 г. число атак с участием ИИ-ботов в России увеличилось на 63% по сравнению с 2024 г. По оценкам экспертов из сферы информационной безопасности, уже в 2026 г. доля атак именно на ИИ-системы может составить 5–10% от всех целевых атак на финансовый сектор.

В этих условиях традиционные средства защиты оказываются недостаточными. Платформа cqrt(ai), интегрированная в инфраструктуру M1Cloud, предлагает специализированную архитектуру, ориентированную на реальные сценарии атак на ИИ:

– защиту от prompt injection (инъекция промта - cмена поведения инструмента на базе искусственного интеллекта с помощью специально подготовленного языка, а не через вредоносное ПО), data poisoning (отравление данных – компрометация данных, на которых обучается LLM), model inversion (инверсия модели – процесс обратного проектирования обученной модели ИИ с целью извлечения информации о ее обучающих данных или конкретных входных данных, которые модель обрабатывала) и других специализированных угроз;

– предотвращение утечек конфиденциальных данных через ИИ-модели;

– полный аудит всех взаимодействий с нейросетями для обеспечения прослеживаемости и соответствия требованиям регуляторов (152-ФЗ, 187-ФЗ, отраслевым стандартам ЦБ и ФСТЭК);

– мониторинг поведения моделей и рисков в реальном времени с автоматическим блокированием аномалий.

«Мы видим, как клиенты из финансового сектора, телекоммуникаций, ритейла и промышленности активно внедряют ИИ, но при этом все чаще сталкиваются с новыми рисками. Партнерство с cqrt(ai) позволяет нам предлагать не просто облачную инфраструктуру, а защищенную ИИ-среду, где безопасность встроена на уровне архитектуры. Это особенно важно для работы с чувствительными данными — персональными или финансовыми», — отметил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

«Архитектура cqrt(ai) изначально проектировалась с учетом специфики корпоративных и государственных ИИ-систем. Мы учитываем реальные векторы атак — от манипуляции запросами до отравления данных на этапе обучения или инференса. Интеграция с M1Cloud дает заказчикам готовую защищенную среду, где каждый уровень — от фильтрации входящих запросов до мониторинга модели — работает на предотвращение угроз», — сказал Андрей Непрель, директор по исследованиям и разработкам, сооснователь cqrt(ai).

«Совместно с M1Cloud мы масштабируем решение, которое сочетает передовые ИИ-возможности с жесткими стандартами безопасности и комплаенса. Для крупного бизнеса и ИТ-емких компаний это означает возможность использовать мощные нейросети без компромиссов по защите данных», — сказал Вадим Меркулов, директор по развитию бизнеса и сооснователь cqrt(ai).