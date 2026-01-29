M1Cloud предоставляет облачные ресурсы и сетевые решения «Инфоком-Авиа»

Сервис‑провайдер M1Cloud развернул для «Инфоком‑Авиа» облачную инфраструктуру с гарантированной производительностью по модели Infrastructure‑as‑a‑Service (IaaS) и комплекс выделенных защищенных сетевых решений. Проект нацелен на обеспечение безопасного и бесперебойного обмена данными между системами «Инфоком‑Авиа» и авиакомпаниями.

«Для инфраструктурных проектов авиационной отрасли важны не только надежность и производительность, но и гибкость в управлении ИТ-ресурсами. Наше решение обеспечивает компанию «Инфоком-Авиа» возможностью быстрого расширения мощностей без риска простоев с полным контролем над потоками данных», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

«Мы выбрали M1Cloud как надежного партнера, обладающего необходимыми компетенциями для работы с объектами транспортной инфраструктуры. Облако M1Cloud бесшовно интегрировано в ИТ-ландшафт компании, что позволяет нам гибко управлять ресурсами и сетями», — отметил Николай Компаниец, руководитель направления «Инфоком-Авиа».

Облако M1Cloud обеспечивает бесперебойную работу критически важных бизнес‑процессов и масштабирование мощностей. M1Cloud специализируется на высоконадежных облачных решениях для бизнеса, включая виртуальные и выделенные серверы, которые разрабатываются под индивидуальные особенности бизнеса и под конкретные задачи.