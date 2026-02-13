Разделы

M1Cloud предоставляет катастрофоустойчивые облачные сервисы для логистических компаний

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет катастрофоустойчивую облачную инфраструктуру для логистических и транспортных компаний, обеспечивая миграцию ключевых ИТ-систем, включая перенос ERP-систем (управление складом и логистикой) в облако на базе высокочастотных серверов. Решение включает услуги DRaaS (Disaster Recovery as a Service) и BaaS (Backup as a Service), ориентированные на обеспечение непрерывности бизнеса в условиях растущих киберугроз и потенциальных сбоев. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Для компаний транспортной и логистической отраслей устойчивость и непрерывность работы информационных систем критически важна, так как даже кратковременный простой может привести к значительным потерям и нарушению цепочек поставок.

DRaaS обеспечивает автоматическое переключение на резервную инфраструктуру, а BaaS — регулярное резервное копирование с возможностью быстрого восстановления, включая защиту от шифровальщиков. Дополнительно, решение интегрирует мультифакторную аутентификацию (MFA) на базе отечественного ПО Multifactor для усиления контроля доступа и предотвращения несанкционированного входа. Также включены инструменты мониторинга обнаружения аномалий, DDoS-защита и веб-файрвол для реагирования на угрозы.

Инфраструктура M1Cloud распределена по нескольким независимым дата-центрам в Москве, что обеспечивает дополнительную устойчивость.

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос
безопасность

«Логистическая отрасль сталкивается с высокими рисками простоев из-за кибератак, аппаратных сбоев и внешних факторов. Решение M1Cloud на базе DRaaS и BaaS позволяет минимизировать время восстановления систем до нескольких минут, обеспечивая полную защиту данных и бесперебойную работу ИТ-систем. Распределенная инфраструктура, размещенная в разных дата-центрах с возможностью автоматического переключения на резервную площадку в случае возникновения инцидента, исключает наличие единой точки отказа. Команда M1Cloud имеет обширную экспертизу работы с заказчиками из транспортной и логистической отраслей, мы учитываем специфику бизнеса, разрабатывая архитектуру решения под задачи каждого заказчика», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Облако M1Cloud специализируется на высоконадежных решениях для бизнеса, адаптированные под индивидуальные задачи. Сервис обеспечивает высокий уровень SLA, круглосуточную техническую поддержку экспертного уровня и полное соответствие требованиям ФЗ-152 по защите персональных данных.

