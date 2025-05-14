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M1Cloud повысил экспертизу в сфере информационной безопасности

Сервис-провайдер M1Cloud, в рамках стратегии повышения уровня кибербезопасности организовал специализированное обучение технических специалистов, направленное на углубление профессиональных компетенций в области защиты от DDoS-атак. Обучение проводили эксперты разработчика и поставщика antiDDoS-решений StormWall, с которым M1Cloud заключили партнерство в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Обучение было посвящено повышению экспертизы для успешного отражения киберугроз. Эксперты StormWall детально осветили современные тенденции в обеспечении информационной безопасности, представили оптимальные технические решения для надежной защиты от DDoS-атак. Сотрудники M1Cloud получили необходимые знания для разработки и внедрения эффективных сервисов защиты сайтов и сетей от DDoS-атак на базе продуктов StormWall.

«Требования к обеспечению безопасности цифровых активов постоянно возрастают, учитывая сложность и постоянное изменение тактических особенностей современных кибератак. Благодаря сотрудничеству со StormWall мы можем существенно расширить нашу экспертизу в защите от сложных угроз. Это дает возможность нашим заказчикам рассчитывать на высокоэффективную многоуровневую облачную защиту от киберрисков», - сказал Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud.

Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса
Безопасность

По данным компании StormWall, в I квартале 2025 г. количество DDoS-атак по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. выросло на 71%. Наибольшее число атак пришлось на телекоммуникационный сектор – 28%, финансовую сферу – 21%, государственные организации – 16%, ритейл – 14% и развлекательную сферу – 9%.

«Эффективная защита бизнеса от современных киберугроз требует не только передовых технологий, но и глубокой экспертизы в области кибербезопасности. Поэтому мы стремимся делиться своими знаниями и практическим опытом. В партнерстве с M1Cloud мы помогаем укреплять киберустойчивость российских компаний, минимизируя риски и обеспечивая их безопасность в цифровой среде», - отметил Антон Барсай, руководитель отдела по работе с партнерами StormWall.

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