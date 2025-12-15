Разделы

M1Cloud повысил сетевую связанность и надежность инфраструктуры

Сервис-провайдер M1Cloud завершил ключевые этапы повышения сетевой связанности и надежности инфраструктуры, которые были направлены на усиление стабильности, скорости и безопасности траффика. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

В 2025 г. M1Cloud сменил одного из присоединяющих операторов (аплинк). Эта мера оптимизирует маршрутизацию трафика, повышая пропускную способность и снижая задержки в передаче данных. В итоге пользователи облачных сервисов M1Cloud получат более стабильное соединение, что особенно важно для приложений с высокими требованиями к скорости, таких как видеоконференции, облачные вычисления и IoT-решения.

Также был осуществлен перенос присоединения к MSK-IX (Московской точке обмена интернет-трафиком) в дата-центр «М1». Этот перенос улучшит интеграцию с другими операторами, сократит время отклика и повысит общую устойчивость сети к нагрузкам. Заказчики ощутят это в виде более быстрого обмена данными с внешними ресурсами, что способствует росту производительности их информационных систем.

Важным этапом расширения телекоммуникационной инфрастуктуры стала ежегодная проработка каналов связи и аренды волокон через партнеров-операторов на постоянной основе для клиентских и инфраструктурных проектов. Это инициатива обеспечивает гибкость в расширении сети, позволяя быстро адаптироваться к растущим потребностям заказчиков. В результате M1Cloud может предлагать персонализированные решения, такие как dedicated-каналы или резервные линии, минимизируя затраты и повышая надежность.

«M1Cloud ежегодно инвестирует в инфраструктуру, в том числе в повышение надежности и сетевой связанности, чтобы облачные сервисы оставались на передовом уровне, предлагая повышенную скорость, безопасность и масштабируемость. Это обеспечивает устойчивое развитие бизнеса наших клиентов в условиях постоянно растущих нагрузок на инфраструктуру передачи данных», – сказал Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud.

Обновленная инфраструктура уже введена в эксплуатацию.

