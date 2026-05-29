M1Cloud: Строительная отрасль переносит BIM-моделирование и управление проектами в облачную среду

Строительный сектор становится одним из драйверов потребления высокопроизводительных ресурсов. Синергия технологии информационного моделирования (BIM) и облака становится стандартом индустрии, обеспечивающим прозрачность и эффективность на всех этапах жизненного цикла объекта. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

По данным Expert Market Research (Claight), объем мирового рынка информационного моделирования зданий достиг $11,17 млрд в 2025 г. Ожидается, что в период с 2026 по 2035 гг. рынок будет расти в среднем на 16,4% в год и к 2035 г. достигнет $51 млрд. И российский рынок демонстрирует высокую динамику, поддерживаемую государственным регулированием. По данным Минстроя России, доля застройщиков, применяющих технологии информационного моделирования, по итогам I квартала г. года достигла 47%. Это на три процентных пункта выше показателя за IV квартал 2025 г.

По мере детализации строительного проекта объем данных растет экспоненциально — это колоссальный массив данных, включающий архитектурные, инженерные и экономические параметры, что делает локальную инфраструктуру «узким местом». Облачная среда общих данных гарантирует, что все участники проекта работают с актуальной версией модели в режиме реального времени. Помимо этого, рендеринг и инженерные расчеты требуют значительных мощностей (в том числе GPU и CPU). Облако позволяет динамически выделять их под конкретные задачи, избавляя компанию от капитальных затрат на дорогостоящее оборудование. При этом провайдеры обеспечивают защиту данных и отказоустойчивость, которые сложно реализовать внутри корпоративной ИТ-службы.

С точки зрения рентабельности, облачные решения показывают прямой экономический эффект – использование облачной платформы для управления BIM-моделями позволяет сократить трудозатраты BIM-отдела и уменьшить время проверки моделей.

Облако трансформирует управление строительством

При проектировании автоматическая проверка проекта в облаке выявляет ошибки до начала работ. Совместная работа сокращает сроки согласования проектных решений. В ходе строительства инженеры получают доступ к модели через мобильные устройства. Любое изменение в офисе мгновенно отображается на стройке, что исключает ошибки из-за неактуальных чертежей. Интеграция с данными со стройки позволяет вести мониторинг прогресса в реальном времени. На этапе ввода в эксплуатацию заказчик получает цифровую модель, интегрированную с облачными системами управления зданием. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и планировать ремонты на основе реальных данных.

ИИ и предиктивное строительство

Интеграция BIM с облаком открывает путь для ИИ-аналитики. Искусственный интеллект, работающий на облачных мощностях, способен анализировать тысячи проектов, предсказывая задержки в графиках или дефицит материалов. В 2026-2030 гг. аналитики M1Cloud ожидают массового перехода к «предиктивному строительству», где облачный провайдер выступает фундаментом для интеллектуальной аналитики и интернета вещей (IIoT).

Переход строительной отрасли в облако — это смена парадигмы управления. Облачные платформы делают BIM масштабируемым и по-настоящему коллективным инструментом. Сегодня успех в девелопменте принадлежит тем, кто умеет управлять информацией, и облако — единственный инструмент, способный обеспечить необходимую для этого скорость и надежность.