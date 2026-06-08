M1Cloud формирует экосистему безопасных ИИ-сервисов

Сервис-провайдер M1Cloud предлагает безопасность ИИ на уровне инфраструктуры в партнерстве с СЗИИ («Системы защиты искусственного интеллекта») и интеграции в облачную инфраструктуру их решения для специализированной защиты ИИ-моделей от современных киберугроз.

В рамках расширения портфеля облачных ИИ-сервисов M1Cloud выбрал наиболее перспективное решение для масштабирования его на своих заказчиков из финансового сектора, телекоммуникаций, промышленности, логистики и электронной коммерции, которые смогут внедрять ИИ-решения с гарантией прозрачности, управляемости и защиты данных.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта открывает новые горизонты для бизнеса, но одновременно порождает специфические вызовы в области кибербезопасности. Угрозы, связанные с ИИ, такие как атаки на целостность данных, утечки конфиденциальной информации через модели, а также несанкционированное вмешательство в работу алгоритмов, требуют комплексных и инновационных подходов к защите. Именно в ответ на эти вызовы M1Cloud, опираясь на свой 20-летний опыт построения облачной инфраструктуры для крупного бизнеса, формирует экосистему безопасных ИИ-сервисов.

Платформа СЗИИ разработана для обеспечения контроля, аудита и безопасности ИИ-моделей. Ее функционал включает защиту от различных видов атак, предотвращение утечек конфиденциальных данных и несанкционированного доступа. Система предоставляет полный аудит всех взаимодействий с ИИ, что критически важно для обеспечения прослеживаемости и соответствия строгим требованиям внутренних и государственных регуляторов. Кроме того, платформа осуществляет мониторинг моделей и рисков в режиме реального времени, позволяя оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, сказал: «Партнерство с СЗИИ – это закономерный результат нашей работы по расширению портфеля ИИ-сервисов. Мы видим огромный потенциал развития искусственного интеллекта в России, и наша задача как enterprise-провайдера – обеспечить его безопасное и устойчивое развитие. Мы выбрали технологию СЗИИ, которая органично встраивается в нашу облачную среду и соответствует самым строгим стандартам безопасности и комплаенса. M1Cloud сможет предложить рынку доступ к технологии, где передовые ИИ-возможности изначально защищены на инфраструктурном уровне. Это укрепит доверие к ИИ и станет катализатором их более широкого внедрения в критически важных отраслях экономики».