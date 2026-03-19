Разделы

Бизнес Облака
|

M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы

Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал изменение спроса на облачные сервисы в I квартале 2026 г. Несмотря на сохранение макроэкономической нестабильности, рынок облачных услуг демонстрирует адаптивность: заказчики смещают фокус с агрессивного расширения инфраструктуры на оптимизацию затрат, гарантированную безопасность и поддержку бизнес-критичных процессов.

По итогам 2025 г. российский облачный рынок показал устойчивый рост, однако структура спроса претерпела изменения. Если в предыдущие периоды драйвером выступала цифровая трансформация, то есть, по сути, оцифровка бизнес-процессов, то в 2026 г. на первый план выходит технологическая локализация и экономическая эффективность ИТ-ландшафта.

«Экономическая турбулентность 2026 г. не остановила цифровизацию, но сделала ее более прагматичной. Заказчики меньше экспериментируют с инфраструктурой. Им нужна предсказуемость расходов, гарантированный SLA и соответствие регуляторике. Мы видим, что сервис-провайдинг становится стратегическим партнером для бизнеса, позволяющим конвертировать фиксированные ИТ-издержки в переменные и гибко масштабироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры», — отметил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Происходит смена парадигмы использования частных облаков. Если ранее частное облако рассматривалось преимущественно как инструмент защиты данных, то теперь заказчики видят в нем среду для бизнес-инноваций и запуска критичных приложений с гарантированными ресурсами. Доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса продолжает расти, превысив отметку в 30%.

В условиях ужесточения регуляторных требований и роста киберугроз расходы на информационную безопасность не сокращаются, даже в период турбулентности. Заказчики все чаще передают функции мониторинга и защиты провайдеру. Ключевыми запросами остаются соответствие 152-ФЗ, защита периметра и безопасность данных в распределенной инфраструктуре.

Как получать доход от инвестиций в ИТ
Как получать доход от инвестиций в ИТ Бизнес

Экономическая неопределенность заставляет бизнес искать способы снижения капитальных затрат. В 2025 г. запросы на сервисы аварийного восстановления (DRaaS) и резервного копирования (BaaS) в M1Cloud выросли в 3 раза. В 2026 г. этот тренд сохраняется: компании предпочитают оплачивать готовую услугу восстановления вместо содержания резервных ЦОД. Также растет интерес к виртуальным рабочим столам (DaaS) как способу безопасной организации удаленной работы без закупки нового «железа» для сотрудников.

Единственным сегментом, где наблюдается опережающий рост инвестиций несмотря на турбулентность, является инфраструктура для искусственного интеллекта. Спрос на GPU-ресурсы для обучения и инференса нейросетей продолжает увеличиваться, так как бизнес видит в ИИ-автоматизации способ долгосрочного снижения операционных расходов.

В перспективе 2026 г., по прогнозам M1Cloud, будет дальнейшая консолидация рынка и рост спроса на гибридные модели инфраструктуры, позволяющие сочетать контроль частных облаков с экономичностью публичных сервисов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Владимир Волков, «Ростелеком»: Цифровизация промышленности требует комплексных решений

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Максим Березин, Orion soft: Рынок ИТ-инфраструктуры выходит из стадии экспериментов

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
