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M1Cloud предоставляет IaaS для систем «1С»

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет IaaS на базе серверов с высокочастотными процессорами для размещения ресурсоемких многопользовательских систем «1С». Решение позволяет рамещать не только системы «1С», но и другие высоконагруженные системы для оптимизации производительности и скорости обработки данных. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Облачная инфраструкутра M1Cloud, построенная на серверах AMD, позволяет увеличить производительность систем «» за счет оптимизации обработки транзакций и снижения времени отклика.

«Заказчики могут легко адаптировать облачные ресурсы под свои потребности, настроить виртуальную инфраструктуру с учетом требований безопасности и отказоустойчивости. При этом использование высокочастотных серверов в облачных средах становится одним из ключевых факторов для повышения конкурентоспособности бизнеса, особенно в условиях цифровой трансформации», – сказал Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud.

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Рынок высокопроизводительных вычислений в России за 2023-2024 гг. вырос на 35% и достиг 15,8 млрд руб, а по итогам 2025 г. рынок вырастет еще на 12%, по данным «К2 НейроТех». При этом для высокопроизводительных вычислений значительно проще и экономичнее использовать облачную инфраструктуру на базе высокочастотных серверов, особенно в условиях сложностей с поставками серверного оборудования в Россию. Облачная модель снижает капитальные затраты на инфраструктуру, его обслуживание и модернизацию.

Облачные решения, построенные на серверах с высокопроизводительными процессорами, поддерживают большое количество программных продуктов. Их можно адаптировать под конкретные потребности бизнеса, в том числе для размещения информационных систем с большим количеством пользователей и приложений, требующих быстрого отклика.

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