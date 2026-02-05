M1Cloud: В 2026 году на облачном рынке бум ИИ-вычислений и GPUaaS

По прогнозам аналитиков сервис-провайдера M1Cloud, в 2026 г. на российском облачном рынке будет увеличиваться спрос на специализированные вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта (ИИ) и сервисы GPU as a Service (GPUaaS). Тренд начал набирать обороты в прошлом году, когда компании все чаще стали обращаться к облачным платформам для обработки задач генеративного ИИ, машинного обучения и работы с большими данными, требующими высокой производительности графических процессоров.

Эта тенденция формируется на фоне глобального бума технологий ИИ, дефицита локальных вычислительных мощностей и необходимости в цифровизации бизнеса. Интенсивный рост ИИ-вычислений и GPUaaS отражает переход бизнеса от традиционных CPU-решений к специализированным облачным сервисам, способным справляться с огромными объемами данных в реальном времени.

По данным аналитиков M1Cloud, спрос на облачную инфраструктуру для ИИ-вычислений удвоится по сравнению с 2025 г., а около 50-60% новых проектов в сферах ИТ, производства, здравоохранения и финансов будут ориентированы на использование GPU-серверов для работы сложных алгоритмов.

«В российских реалиях, где доступ к импортному оборудованию ограничен, компании стремятся масштабировать решения, интегрируя платформы с GPUaaS, которые обеспечивают не только мощность для генеративного ИИ и ML-моделей, но и оптимизацию затрат — до 15-35% экономии за счет pay-as-you-go-модели. Мы видим растущий интерес к нашим сервисам с GPU, которые позволяют сократить время обработки в десятки раз», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

M1Cloud разрабатывает архитектуру ИТ-ландшафта, специально под задачи заказчика, обеспечивает миграцию данных, мониторинг и обеспечение безопасности GPU-облака. Это особенно актуально для отраслей с высокими требованиями к вычислениям, где дефицит квалифицированных специалистов по ИИ усугубляет проблему самостоятельного развертывания инфраструктуры.

В ближайшие годы тренд на ИИ-вычисления и GPUaaS станет одним из доминирующих на российском рынке, стимулируя рост сегмента высокопроизводительных облачных услуг. По прогнозам M1Cloud, спрос на GPUaaS и связанные ИИ-сервисы вырастет более чем на 50% в 2026 г.