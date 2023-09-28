Разделы

Облака
|

M1Cloud усовершенствовал собственный сервис управления облаком Automate

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group усовершенствовал собственный программный продукт – полнофункциональный сервис самостоятельного управления облаком Automate.

Automate – это платформа управления виртуальной инфраструктурой в режиме реального времени различными гипервизорами, с возможностью расширения для управления гипервизорами отечественной разработки. Она позволяет конфигурировать виртуальные машины, управлять виртуальными сетями, разграничивать права доступа, использовать удобный поиск, получать отчеты, аналитику и финансовую информацию, а также имеет другую функциональность.

«Собственные программные разработки позволяют сервис-провайдеру M1Cloud быть импортонезависимыми, в части оркестрации и автоматизации управления ресурсами, поэтому у нас есть возможность максимально быстро реагировать на запросы заказчиков, размещающих информационные системы в облаке M1Cloud, и добавлять необходимый функционал, регулярно обновляя продукт, – сказал Дмитрий Соловьёв, технический директор Stack Group и M1Cloud. – Команда разработки M1Cloud продолжает расширять функционал и возможности сервиса, интегрируя его со смежными программными продуктами, и совершенствовать пользовательские характеристики».

Обновленная версия в большей части переведена из сервис-ориентированной на микросервисную архитектуру, в том числе реализована часть работы с шаблонами виртуальных машин, реализован пользовательский интерфейс управления виртуальными ресурсами, консоль управления виртуальными машинами. Это позволило значительно сократить время обновления сервиса Automate и обновлять его по частям. Помимо этого, реализована загрузка ISO и OVA/OVF образов в микросервисной архитектуре с использованием хранилища S3 и увеличением скорости и информативности загрузки. На данный момент поддерживается работа с актуальной версией vCenter. Дополнительно в существующие сервисы добавлена система улучшенной трассировки и отладки событий микросервисной архитектуры. Постоянно актуализируется используемый кроссплатформенный фреймворк .NET Core (на данный момент – это версия 7.0), с обновлением всех используемых пакетов на стабильные релизы, что позволяет улучшить поддержку и повысить производительность системы в целом. Так же достигнуто увеличение производительности Automate за счет оптимизации системы логирования.

ИТ-директор «Торговая сеть Технониколь» в интервью CNews: Бессмысленно ждать возвращения SAP и Microsoft, когда есть уникальная возможность «слезть с иглы»
импортонезависимость

Регулярное обновление и оптимизация работы Automate позволяет заказчикам максимально быстро и просто получать облачные ресурсы, что в результате снижает временные затраты на реализацию проектов на стороне заказчика.

К сервису Automate можно получить защищенный доступ из любого места и в любое время – информация хранится и обрабатывается на собственных серверах компании, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СNews Analytics выпустил рейтинг провайдеров IaaS

CNews Analytics выпустил обзор рынка облачных сервисов

Разгильдяйство инженера Microsoft помогло китайским хакерам взломать почту министра США

В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail

Вышло обновление отечественной облачной платформы для бизнеса

Знаменитый файловый хостинг Dropbox вводит лимит места на безлимитном тарифе

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни
Показать еще