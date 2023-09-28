M1Cloud усовершенствовал собственный сервис управления облаком Automate

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group усовершенствовал собственный программный продукт – полнофункциональный сервис самостоятельного управления облаком Automate.

Automate – это платформа управления виртуальной инфраструктурой в режиме реального времени различными гипервизорами, с возможностью расширения для управления гипервизорами отечественной разработки. Она позволяет конфигурировать виртуальные машины, управлять виртуальными сетями, разграничивать права доступа, использовать удобный поиск, получать отчеты, аналитику и финансовую информацию, а также имеет другую функциональность.

«Собственные программные разработки позволяют сервис-провайдеру M1Cloud быть импортонезависимыми, в части оркестрации и автоматизации управления ресурсами, поэтому у нас есть возможность максимально быстро реагировать на запросы заказчиков, размещающих информационные системы в облаке M1Cloud, и добавлять необходимый функционал, регулярно обновляя продукт, – сказал Дмитрий Соловьёв, технический директор Stack Group и M1Cloud. – Команда разработки M1Cloud продолжает расширять функционал и возможности сервиса, интегрируя его со смежными программными продуктами, и совершенствовать пользовательские характеристики».

Обновленная версия в большей части переведена из сервис-ориентированной на микросервисную архитектуру, в том числе реализована часть работы с шаблонами виртуальных машин, реализован пользовательский интерфейс управления виртуальными ресурсами, консоль управления виртуальными машинами. Это позволило значительно сократить время обновления сервиса Automate и обновлять его по частям. Помимо этого, реализована загрузка ISO и OVA/OVF образов в микросервисной архитектуре с использованием хранилища S3 и увеличением скорости и информативности загрузки. На данный момент поддерживается работа с актуальной версией vCenter. Дополнительно в существующие сервисы добавлена система улучшенной трассировки и отладки событий микросервисной архитектуры. Постоянно актуализируется используемый кроссплатформенный фреймворк .NET Core (на данный момент – это версия 7.0), с обновлением всех используемых пакетов на стабильные релизы, что позволяет улучшить поддержку и повысить производительность системы в целом. Так же достигнуто увеличение производительности Automate за счет оптимизации системы логирования.

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Регулярное обновление и оптимизация работы Automate позволяет заказчикам максимально быстро и просто получать облачные ресурсы, что в результате снижает временные затраты на реализацию проектов на стороне заказчика.

К сервису Automate можно получить защищенный доступ из любого места и в любое время – информация хранится и обрабатывается на собственных серверах компании, что обеспечивает высокий уровень безопасности данных.