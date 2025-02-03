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Индексная книга (каталог) CNews*
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Positive Technologies PT PyAnalysis



03.02.2025 Positive Technologies зафиксировала и остановила попытки использовать DeepSeek для атак 2
23.12.2022 Positive Technologies открывает доступ к сервису обнаружения вредоносных Python-пакетов в открытом ПО 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1191 1
Telegram Group 2005 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3867 1
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Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 773 1
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Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 134 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11388 1
Python PyPI - Python Package Index 31 2
Python - высокоуровневый язык программирования 938 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338362, в очереди разбора - 771180.
Создано именных указателей - 167544.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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