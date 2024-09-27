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Корпоративный мессенджер Compass теперь отслеживает получение прав суперпользователя на мобильных устройствах

Разработчики корпоративного мессенджера Compass добавили в сервис новую функцию безопасности. Теперь приложение обнаруживает права суперпользователя на мобильных устройствах – jailbreak и root, а также при попытке сторонних приложений получить доступ к данным мессенджера блокирует их. Функция позволяет своевременно реагировать на компрометацию данных на смартфонах сотрудников, а также предотвращать утечки конфиденциальных данных бизнеса.

Новая функция мессенджера дополняет контур защиты корпоративной информации в Compass. Так, в продукте уже реализовано зашифрованное хранение данных в криптоконтейнере на сервере, дополнительный слой защиты на пользовательских устройствах, а также передача данных в зашифрованном виде. Кроме того, сервис позволяет создать отдельный защищенный контур для внешних пользователей и гибко настраивать конфиденциальность информации в рабочих пространствах – от запрета на просмотр и загрузку данных до отключения возможности общаться в личных чатах.

«Защита данных всегда является приоритетом при разработке корпоративного сервиса. Особенно в условиях, когда бизнес экстренно меняет привычные продукты и ищет аналоги, которые не будут уступать в стабильности и уровне безопасности конфиденциальной информации, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. – Новая функция мессенджера Compass в комбинации с другими методами защиты информации поможет компаниям быть уверенными, что данные надежно защищены от внешних и внутренних угроз».

Compass – корпоративный мессенджер с открытым исходным кодом. Можно развернуть на своем сервере или использовать в облаке. Быстрые приложения для всех устройств, привычные чаты, треды и реакции, а также встроенные видеоконференции на сотни активных участников в одном защищенном пространстве. Входит в реестр отечественного ПО, а приложение доступно на всех платформах.

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Бизнес

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