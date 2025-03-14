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Ерманок Анна


14.03.2025 СУБД Picodata получила сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия 1
27.09.2023 НТЦ ИТ «Роса» и «Пикодата» стали технологическими партнерами 1
11.04.2023 «Лига цифровой экономики» будет разрабатывать и внедрять ИТ-решения с использованием отечественного ПО Picodata 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ерманок Анна и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 10 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 323 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30036 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3906 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11199 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2526 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2556 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 616 1
Сервер приложений - Application server 337 1
Data Grid 29 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7510 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9481 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 336 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25624 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6175 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7749 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4802 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 180 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 75 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 105 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 119 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 328 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 524 1
Карпицкий Олег 71 1
Елагин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6228 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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