СУБД Picodata получила сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия

СУБД Picodata, разработанная компанией Picodata (входит в группу Arenadata), получила сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия (сертификат № 4917 от 3 марта 2025 г.). Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

По сравнению с шестым классом защиты / уровнем доверия, четвертый класс предъявляет дополнительные требования к модели безопасности, процессам разработки программного обеспечения и его тестированию на уязвимости и гарантирует, что в программном продукте Picodata нет скрытых функций.

«Для компании Picodata это важная веха, так как наш продукт — один из немногих примеров полностью российского ПО, соответствующего требованиям по защите информации, установленным ФСТЭК России для СУБД», — сказала Анна Ерманок, генеральный директор Picodata.

Сертификация ФСТЭК обеспечивает заказчикам уверенность в квалифицированной и оперативной технической поддержке на территории России и обеспечивает стабильную работу информационных систем, построенных с использованием СУБД Picodata.

Продукт внесен в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации 3 марта 2025 г. Сертификат действителен до 3 марта 2030 г.