В «РОСА Мобайл» появится система управления проектами от «Диджитал Маркетс»

Компания «Диджитал Маркетс» выпустит для ОС «РОСА Мобайл», разработанной НТЦ ИТ РОСА, приложение по управлению проектами «Дистанционный офис.Облако» и вошла в число доверенных разработчиков полноценных российских решений для отечественного смартфона «Р-Фон». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Создание российского решения в области управления проектами и коммуникациями для корпоративных мобильных устройств является важным шагом по наполнению экосистемы «РОСА Мобайл» высокопрофессиональными приложениями, особенно в условиях ограниченного количества подобных систем на рынке. Таким образом, «Р-Фон», работающий на базе ОС «РОСА Мобайл», стал первым устройством, для которого была разработана мобильная версия многомодульной среды проектного и коммуникационного взаимодействия.

В настоящий момент проведены все необходимые тесты, можно говорить о полной совместимости функционала «Дистанционный офис.Облако» и текущих, а также перспективных возможностях российской мобильной операционной системы.

Работа над проектом строилась просто, так как стороны уже несколько лет являются технологическими партнерами и решали задачи в кооперации. Кроме этого, сервис «Дистанционный офис» уже не один год используется в НТЦ ИТ РОСА – с его помощью в части ресурсного управления и был успешно реализован проект создания ОС «РОСА Мобайл».

Линейка программного обеспечения «Дистанционный офис» представляет из себя многомодульную среду для проектного управления (присутствуют нотации PMI и Agile) и защищенных коммуникаций, который используется в разных сферах деятельности от образования до девелопмента, от недродобычи до медицины.

В программу входит набор следующих модулей:

«Проекты», которые позволяют учитывать ресурсы и анализирует риски. Он предоставляет возможность использования различных методологий управления проектами, таких как PMI или AGILE.

«Задачи», которые позволяют назначать ответственных, устанавливать сроки выполнения, отслеживать прогресс и комментировать исполнение. Модуль позволяет устанавливать приоритеты, добавлять вложения и уведомлять участников о важных изменениях.

«Отчеты», которые позволяют фиксировать всю проектную деятельность компании в сквозных отчетах, анализировать производительность сотрудников и проблемные ситуации в проектах. Модуль дает возможность руководству оценивать эффективность работы сотрудников и помогает улучшать производительность команды.

«Диск», который позволяет управлять проектной документацией в собственном иерархическом хранилище с интеллектуальным поиском и продвинутой системой доступа к файлам, папкам и истории версий по каждому документу. Модуль обеспечивает конфиденциальность информации.

«Чаты», которые позволяют обмениваться сообщениями, проводить голосовые звонки, записывать аудиосообщения с поддержкой большинства современных систем шифрования. Модуль поддерживает хранение публичных ключей на сервере, что дает возможность шифровать сообщения для пользователей и проектных чатов.

Подобный программно-аппаратный комплекс был создан в первую очередь в ответ на системный запрос рынка, когда на эффективность работы сотрудника влияет и мобильность, и современные сервисы продуктивности и коммуникаций. Партнеры уверены в успехе решения, но не останавливаются на достигнутом: в ближайших планах создать десктопные клиенты для семейства операционных систем РОСА.

Генеральный директор компании РОСА Олег Карпицкий: «Мы рады сотрудничеству с «Диджитал Маркетс» и разработке приложения «Дистанционный офис. Облако» для ОС «РОСА Мобайл». Это приложение станет незаменимым инструментом для управления проектами и коммуникациями в корпоративной среде, особенно учитывая ограниченное количество подобных решений на рынке. Мы уверены, что «Р-Фон», работающий на базе «РОСА Мобайл», станет лидером среди отечественных смартфонов благодаря высокому качеству и функциональности нашего совместного продукта».

Генеральный директор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров: «Мы гордимся тем, что стали доверенным разработчиком полноценных российских решений для смартфона «Р-Фон». Разработка мобильной версии многомодульной среды проектного и коммуникационного взаимодействия стала важным шагом в развитии отечественного рынка мобильных приложений. Мы уверены, что наше сотрудничество с компанией РОСА будет плодотворным и успешным, а пользователи получат доступ к высококачественным и надежным приложениям для своих устройств».