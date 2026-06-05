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Гольдштейн Ростислав

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Жители Коми получат умные сервисы на базе искусственного интеллекта 1
13.12.2023 В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram 1
08.09.2023 «Росэлектроника» оборудовала первую «умную» спортплощадку в Еврейской автономной области 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гольдштейн Ростислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1258 2
Ruteq - Рутек 41 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 1
Apple Inc 13021 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4819 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 427 1
Telegram Group 2847 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8664 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 127 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11615 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4525 1
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Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 56 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 110 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мессенджер 9 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 104 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 185 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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