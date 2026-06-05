Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гольдштейн Ростислав
СОБЫТИЯ
Гольдштейн Ростислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Юнов Константин 45 1
|Выборный Анатолий 5 1
|Путин Владимир 3440 1
|Греф Герман 484 1
|Дуров Павел 324 1
|Известия ИД 745 1
|Центра образования им. В. И. Пеллера МКОУ 1 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 704 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447502, в очереди разбора - 728537.
Создано именных указателей - 195648.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.