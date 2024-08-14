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«VK Видео» теперь полностью совместимо с ОС «РОСА Мобайл» на смартфоне «Р-Фон»

Производитель отечественных операционных систем и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА сообщает об успешном тестировании приложения видеохостинга «VK Видео» на смартфоне «Р-Фон», работающем на базе ОС «РОСА Мобайл». Об этом CNews сообщили представители VK.

Благодаря эмулятору, запускать и полноценно использовать Android-приложение «VK Видео» можно прямо на своем «Р-Фон» на базе «РОСА Мобайл». Такой подход позволяет сохранять знакомый интерфейс и функциональность привычных приложений, облегчая переход на отечественный смартфон. Важной особенностью ОС является то, что нативные и Android-приложения отображаются на одном экране. При этом для удобства пользователей их отображение визуально отличается: у нативных приложений овальные иконки, а у apk — круглые.

«VK Видео» на «Р-Фон» продемонстрировал совместимость с «РОСА Мобайл» и обеспечил производительность и стабильность, предоставляя пользователю бесперебойный доступ к видеоконтенту.

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«Р-Фон» – российский смартфон, произведенный компанией АО «Рутек». Работает под управлением российской мобильной операционной системы «РОСА Мобайл», созданной НТЦ ИТ РОСА на базе Linux. Важная особенность состоит в том, что драйверы для аппаратных компонентов создают инженеры компании РОСА, что позволяет защитить владельцев устройства от шпионажа. «РОСА Мобайл» предоставляет пользователям интуитивно понятный интерфейс и защиту от внешних угроз, интегрируясь с различными системами безопасности для защиты корпоративных данных.

«Пользователи «РОСА Мобайл» могут использовать «VK Видео» через наш фирменный эмулятор, что позволяет им наслаждаться привычным видео-контентом даже в условиях ограниченного доступа к международным сервисам. Это большой шаг в поддержке цифровой независимости страны и предоставлении пользователям широких возможностей для развлечений», — сказал член Совета директоров НТЦ ИТ РОСА и «Рутек» Сергей Кравцов.

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