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Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли мастер-классы от компании РОСА

На базе Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ НИУ) прошла серия мастер-классов от ведущей ИТ-компании РОСА. Мероприятие предоставило студентам университета возможность ознакомиться с российскими технологиями и практическим опытом в области информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители РОСА.

В ходе мероприятия, которое собрало 17 академических групп, представители компании РОСА рассказали о своих продуктах и опыте внедрения и обслуживания ИТ-решений. Директор по стратегическому развитию компании РОСА Вячеслав Кадомский и технический консультант по поддержке продаж решений Николай Довженко выступили перед студентами, поделились своими знаниями и опытом.

Спикеры рассказали о компании, задачах и вызовах, которые сейчас стоят перед российским ИТ-сообществом. Техническая часть была посвящена среде разработки РОСА и простоте создания программного обеспечения для десктопных и мобильных операционных систем. Эксперты также представили систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой, куда входят платформа оркестрации РОСА Центр управления и система управления службой каталогов Dynamic Directory.

Студенты РГУ также проходят обучение по четырем трекам: «Основы ROSA Linux», «Администрирование ROSA Linux», «Сетевое администрирование ROSA Linux», «Системное администрирование ROSA Linux». К подготовке к сдаче итогового практического испытания приступили 40 студентов, из которых 13 человек успешно справились. По завершению мероприятия им были вручены сертификаты, подтверждающие успешное прохождение программы обучения.

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Эта инициатива отражает стремление компании РОСА и РГУ НИУ к сотрудничеству в сфере образования и внедрения передовых технологий, создавая мост между учебным процессом и требованиями современной индустрии информационных технологий.

Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ-потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА Хром», «РОСА Фреш», «РОСА Барий», «РОСА Кобальт» и «РОСА Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.

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