Вышла новая версия системы централизованного управления «РОСА Центр Управления» 2.4.0

Разработчик инфраструктурного и системного ПО НТЦ ИТ РОСА представил обновленную версию платформы централизованного управления жизненным циклом операционных систем «РОСА Центр Управления» 2.4.0. В новой версии реализованы инструменты, упрощающие и ускоряющие процесс миграции с ОС Windows на отечественные решения и сокращающие время ввода рабочих мест в эксплуатацию. Таким образом, предприятия получают инструмент для управления инфраструктурой, включая установку, обновление и контроль лицензий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Главное новшество версии — поддержка установки и миграции с Windows на отечественную ОС с использованием «золотого образа». Благодаря преднастроенному образу с базовыми настройками, драйверами и необходимыми обновлениями, ввод АРМ в эксплуатацию теперь занимает считанные минуты. Вместо попакетной установки программ и последующего обновления используется файловое копирование готового образа, что ускоряет процесс и снижает нагрузку на сеть.

Еще одно ключевое изменение — миграция с подменой загрузчика исходной ОС, позволяющая упростить процедуру перехода без ручного изменения приоритета загрузки на каждом компьютере. Это особенно актуально для крупных компаний, где рабочие станции могут находиться на значительном расстоянии от центрального офиса.

В «РОСА Центр Управления» 2.4.0 реализован централизованный учет лицензий на средства защиты информации, операционные системы и другое программное обеспечение. Новый функционал позволяет отслеживать использование цифровых ИТ-активов, контролировать сроки действия лицензий и проводить аудит установленного ПО. Это помогает организациям оптимизировать расходы, исключить несанкционированное использование программ и повысить прозрачность управления ИТ-инфраструктурой.

«Мы стремимся сделать миграцию и администрирование отечественных систем максимально удобными и быстрыми. Теперь переход с Windows можно выполнять централизованно, без физического присутствия администратора и без длительных ручных операций. Это особенно важно для организаций с тысячами удаленных рабочих мест», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

Кроме того, в «РОСА Центр Управления» 2.4.0 реализованы автоматическое присвоение групп новым узлам и улучшенные механизмы определения и отображения новых версий отечественных ОС.