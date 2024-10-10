АО «НТЦ ИТ РОСА» запускает Академическую программу для образовательных учреждений России и Белоруссии

АО «НТЦ ИТ РОСА», российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, запускает Академическую программу, которая предоставит образовательным учреждениям доступ к программным решениям компании. Программа разработана с целью поддержки образовательного процесса и подготовки высококвалифицированных специалистов в области ИТ. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ ИТ РОСА».

В рамках программы школы, колледжи и вузы смогут использовать операционные системы семейства РОСА и платформу виртуализации ROSA Virtualization, платформу оркестрации «РОСА Центра управления», систему управления гибридной информационной инфраструктурой «Менеджер ресурсов» и сервис управления доменом Dynamic Directory.

Участие в программе для образовательных организаций полностью бесплатное, что позволяет школам, учреждениям среднего профессионального образования и вузам интегрировать передовые ИТ-решения в свои учебные программы. Вендор предоставляет не только программное обеспечение, но и учебно-методические материалы, вебинары и техническую поддержку. Преподаватели, участвующие в программе, обязаны пройти сертификацию, что позволит им вести авторизованные курсы РОСА на базе своих учебных заведений, а также позволит подтвердить их компетенции по продуктам компании.

Участники программы смогут реализовать учебные, исследовательские и научные проекты, используя решения РОСА. Студенты, успешно завершившие курсы, получат официальные сертификаты компании, что значительно повысит их шансы на трудоустройство.

Для образовательных организаций предоставляются следующие возможности: лицензии на коммерческое программное обеспечение компании, включая операционную систему «РОСА Хром» для образования; доступ к платформе «РОСА Образование», где преподаватели и студенты смогут работать с методическими материалами и получать поддержку; проведение выездных летних и зимних школ, хакатонов и конкурсов для студентов; возможность открытия учебных и научных лабораторий по продуктовым решениям компании; бесплатная сертификация для преподавателей, позволяющая преподавать авторизованные курсы.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с образовательными учреждениями. Наша Академическая программа предоставляет широкий спектр возможностей возможности для школ и вузов, помогая им готовить специалистов, востребованных на современном ИТ-рынке. Благодаря бесплатному доступу к нашим решениям и образовательным ресурсам, участники программы смогут эффективно внедрять ИТ-технологии в учебный процесс», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА.