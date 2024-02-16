Платформа оркестрации «РОСА Центр управления» включена в реестр отечественного ПО

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, объявляет о добавлении своей платформы оркестрации РОСА Центр управления (ЦУ) в реестр отечественного программного обеспечения под записью № 21106. Платформа предназначена для централизованного управления жизненным циклом операционных систем и приложений. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Платформа дает системным администраторам возможность повысить на 37% эффективность управления десктопными компьютерами, физическими и виртуальными серверами, благодаря использованию принципа «одного окна». ЦУ позволяет развертывать операционные системы и приложения, управлять конфигурациями и обновлениями, автоматизировать повторяющиеся задачи, настраивая различные сценарии работы и др.

В «РОСА Центр управления» входит три системы – это «Система инвентаризации», которая позволяет собирать информацию о состоянии компьютера; «Система развертывания», которая помогает отследить подключенное к сети устройство, автоматически и удаленно установить на него ОС; «Система конфигурации» – устанавливает необходимые настройки системы на компьютеры.

Важным элементом системы является сервис управления локальными репозиториями. Он позволяет создавать репозитории отечественных операционных систем (РОСА, «Астра», «Ред ОС» и «Базальт») и прикладного ПО. При этом установка и обновление ОС и софта осуществляется из локальных репозиториев по расписанию. Такой подход позволяет избежать повышенной нагрузки на локальную сеть при скачивании обновлений многими системами из внешних репозиториев, и, следовательно, защитить ее от потенциальных сбоев.

Таким образом, «РОСА Центр управления» позволяет поддерживать инфраструктуру предприятия в работоспособном состоянии, с актуальными версиями операционных систем, офисного и прикладного ПО. Использование «РОСА Центр управления» сокращает время простоя серверов до 75%. В совокупности время окупаемости платформы составляет семь месяцев.

«Включение платформы «РОСА Центр управления» в реестр отечественного ПО является значительным событием. Наша компания постоянно стремится к созданию высокоэффективных и актуальных решений, которые повышают эффективность и конкурентоспособность предприятий», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

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НТЦ ИТ РОСА – разработчик российских ИТ-платформ для создания единого безопасного информационного пространства вокруг пользователя. Программные продукты компании полностью закрывают все потребности бизнеса, госсектора и промышленных предприятий в создании единого цифрового пространства. В основе продуктовой экосистемы РОСА лежит защищенная, масштабируемая и оптимизированная для высоких нагрузок сертифицированная российская операционная система для компьютеров и серверов «РОСА Хром», ОС для мобильных устройств «РОСА Мобайл» и портативная ОС на флеш-токене «РОСА Барий». В портфеле разработчика — средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование виртуальной среды, VDI, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой.