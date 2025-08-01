Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181858
ИКТ 14132
Организации 10986
Ведомства 1485
Ассоциации 1053
Технологии 3498
Системы 26105
Персоны 78188
География 2928
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Кадоский Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Российские решения по виртуализации уходят от open source 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кадоский Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Хост ГК - HostVM 59 1
Orion soft - Орион софт - 172 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 101 1
Ред Софт - Red Soft 884 1
Broadcom - VMware 2436 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 358 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1278 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4632 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3291 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12482 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 243 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1205 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1696 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 569 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 804 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6738 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 334 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 442 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5324 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2858 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25426 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 258 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 332 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22325 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14294 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1827 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70359 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30236 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11649 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6099 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6024 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1607 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 322 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11039 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9869 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1060 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2654 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31219 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21839 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16268 1
OpenStack 520 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32858 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6493 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54911 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2971 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26520 1
Basis - Базис.SDN 7 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 16 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 35 1
Broadcom - VMware vSphere 583 1
Docker - Платформа распределённых приложений 400 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 597 1
Климов Иван 26 1
Солоничкин Денис 5 1
Гуральник Павел 17 1
Агеев Денис 37 1
Мартиросов Давид 77 1
Березин Максим 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53742 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1512 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14580 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1522 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 901 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2626 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8138 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4582 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9651 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 126 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381024, в очереди разбора - 737049.
Создано именных указателей - 181858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: