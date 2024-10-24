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РОСА представляет «Центр управления 2.0»

Российский разработчик ИТ-экосистем компания РОСА представляет новую версию платформы для управления ИТ-инфраструктурой «РОСА Центр управления» 2.0. В свежем релизе добавлен механизм эффективного управления жизненным циклом операционных систем и приложений. Это позволяет централизованно управлять установкой и обновлением программного обеспечения на разных ОС. Можно добавлять, обновлять или удалять пакеты. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Кроме того, реализована возможность создания и управления репозиториями пакетов. Это значит, что можно хранить нужные пакеты и обновления в одном месте, что упрощает доступ к ним.

Также добавлена синхронизация с внешними источниками: «РОСА Центр управления» 2.0 может синхронизировать пакеты из внешних репозиториев. Это сделает системы всегда актуальными, позволяя загружать последние версии программного обеспечения.

Новый релиз предоставляет инструменты для отслеживания состояния систем и получения отчетов о использовании пакетов и необходимых обновлениях. Кроме того, «РОСА Центр управления» интегрируется с другими инструментами управления, что позволяет строить более сложные и мощные системы управления инфраструктурой. Таким образом, использование «РОСА Центр управления» 2.0 позволяет упростить и автоматизировать процессы управления программным обеспечением и конфигурацией.

В новом релизе оптимизировано обновление кеша каталога применяемых параметров. Система оркестрации может реже обращаться к центру управления для получения информации о текущих состояниях. Это снижает нагрузку на сервер центра управления, особенно при больших развертываниях. Согласно результатам испытаний, благодаря нововведениям производительность выросла более чем вдвое.

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«Сегодня у бизнеса востребованы максимально производительные, удобные и совершенные решения. И с каждым релизом мы приближаем «РОСА Центр управления» к этим высоким стандартам», – отметил руководитель отдела разработки инфраструктурных сервисов компании РОСА Дмитрий Соловьев.

«РОСА Центр управления» — платформа для управления жизненным циклом гибридной ИТ-инфраструктуры корпоративного уровня, включающей инфраструктуру физической, виртуальной, облачной и контейнерной среды организации. Программный комплекс позволяет осуществлять сетевое развертывание (установку ОС и настройку системной конфигурации) физических серверов и виртуальных машин в автоматическом режиме. Отечественное решение замещает Microsoft System Center Configuration Manager. «РОСА Центр Управления» предоставляет графический веб-интерфейс для централизованного мониторинга и администрирования контролируемых хостов. При этом доступ пользователей к элементам интерфейса комплекса и функциональным возможностям операционного управления хостами реализован с применением ролевой модели.

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