«РОСА Центр управления» 1.2 поможет мигрировать с Windows на российские ОС

Российский разработчик ИТ-экосистем компания РОСА представляет новую версию платформы для управления ИТ-инфраструктурой РОСА Центр управления 1.2. В свежем релизе добавлена возможность проводить автоматизированную миграцию рабочих мест пользователей с операционной системы Windows на российские альтернативы. Речь о Linux-подобных операционных системах — таких, как «РОСА Хром», а также «РедОС», Astra Linux или «АльтЛинукс». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Новая функция позволяет ускорить миграцию на отечественные операционные системы в 20 раз. Вручную один специалист может провести миграцию ОС на одном-двух компьютерах в день, а с помощью РОСА Центр управления версии 1.2 — до 20 рабочих мест.

«Сегодня на рынке востребованы максимально эффективные, совершенные решения. И с каждым релизом мы приближаем РОСА Центр управления к этим высоким стандартам», – отметил руководитель отдела разработки инфраструктурных сервисов компании РОСА Дмитрий Соловьев.

Платформа оркестрации «РОСА Центр управления» (ЦУ) предназначена для централизованного управления жизненным циклом операционных систем и приложений.

Платформа дает системным администраторам возможность повысить на 37% эффективность управления десктопными компьютерами, физическими и виртуальными серверами, благодаря использованию принципа «одного окна». ЦУ позволяет быстро развертывать операционные системы и приложения, управлять конфигурациями и обновлениями, легко автоматизировать повторяющиеся задачи, настраивая различные сценарии работы и многое другие.

В «РОСА Центр управления» входят три системы: «Система инвентаризации», которая позволяет собирать информацию о состоянии компьютера; «Система развертывания», которая помогает отследить подключенное к сети устройство, автоматически и удаленно установить на него ОС; «Система конфигурации» – устанавливает необходимые настройки системы на компьютеры.

Важным элементом системы является сервис управления локальными репозиториями. Он позволяет создавать репозитории отечественных операционных систем (РОСА, Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт Линукс») и прикладного ПО. При этом установка и обновление ОС и софта осуществляются из локальных репозиториев по расписанию. Такой подход позволяет избежать повышенной нагрузки на локальную сеть при скачивании обновлений многими системами из внешних репозиториев, а, следовательно, защитить ее от потенциальных сбоев.

Таким образом, «РОСА Центр управления» позволяет поддерживать инфраструктуру предприятия в работоспособном состоянии, с актуальными версиями операционных системы, офисного и прикладного ПО. Использование «РОСА Центр управления» сокращает время простоя серверов до 75%. В совокупности время окупаемости платформы составляет семь месяцев.