Выпущена новая версия «Р7-Офис. Корпоративный сервер 2024»

Компания «Р7» выпустила новую версию «Корпоративного сервера 2024» (2.0.2024.14752). Она упрощает повседневную работу с файлами, доступами и расписанием. Улучшена система хранения данных, добавлены функции массовой загрузки, расширены настройки выдачи прав доступа и часовых поясов. Появились новые возможности в почте и календаре и обновленный административный модуль.

Ключевое нововведение — массовая загрузка файлов в модуле «Диск». Теперь пользователи могут отправлять целые пакеты документов с поддержкой докачки и Partial Download (частичной загрузки файлов, когда передаются только нужные фрагменты). Это минимизирует риск обрыва соединения и экономит время пользователей. Функция особенно полезна для команд, которые часто обмениваются большими файлами.

Система выдачи прав стала удобнее: теперь права доступа можно настраивать централизованно — не только для отдельных пользователей, но и для ролей или целых папок. Администратор сам определяет приоритеты и может автоматически применять квоты к новым сотрудникам при синхронизации с LDAP, то есть теперь «Корпоративный сервер» сам понимает, кто появился в компании, и сразу выдает ему нужные доступы и ограничения.

Расширена поддержка часовых поясов: теперь можно выбрать из 337 зон. Для команд из разных стран это означает более точное планирование и отображение событий в календаре.

Также появилась функция приватности встреч — теперь детали мероприятия можно скрыть, оставив только статус «занято».

Интерфейс администратора стал удобнее: раздел «Админ» переименован в «Управление», добавлен виджет доступности сервисов. В журнале аудита появились новые фильтры и действия — теперь находить и устранять проблемы стало проще, например можно будет узнать кто удалил файл из корзины и посмотреть на чьем аккаунте множество ошибок авторизации (полезно если есть подозрения, что к профилю сотрудника пытаются подобрать пароль).

Теперь появилась возможность интегрировать «Корпоративный сервер 2024» с Active Directory так, чтобы пользователи заходили в систему без повторного ввода логина и пароля — все происходит автоматически. Этот механизм называется SSO (Single Sign-On) и поддерживает авторизацию по протоколу Kerberos и Active Directory Federation Services (AD FS).

Kerberos — это защищенный протокол проверки подлинности, который позволяет удостовериться, что пользователь действительно тот, за кого себя выдает, причем учетные данные не передаются по сети в открытом виде.

AD FS упрощает вход в разные приложения, используя единый набор учетных данных из Active Directory, и избавляет сотрудников от необходимости повторно вводить логин и пароль.

Благодаря этому пользователи быстрее получают доступ к нужным данным и не тратят время на авторизацию.

Также установка «Корпоративного сервера 2024» будет проще и быстрее, с новым интерактивный инсталлятор на базе Docker Compose. С его помощью можно развернуть сервер практически в один клик. Кроме того, этот способ установки сразу включает «Почтовый сервер», что значительно экономит время при комплексном использовании «Р7-Офис».