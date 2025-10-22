Разделы

TerraMaster представил F4-425 Plus и F2-425 Plus

TerraMaster представил F4-425 Plus и F2-425 Plus — два гибридных устройства Network Attached Storage (NAS), разработанные для технических энтузиастов, малого бизнеса и домашних пользователей. F4-425 Plus оснащен конструкцией 3+4 bay, тогда как F2-425 Plus предлагает конфигурацию 3+2 bay для базового расширения. Об этом CNews сообщили представители TerraMaster.

Оба устройства оснащены двойным 5GbE высокоскоростным сетевым интерфейсом, тремя слотами M.2 SSD, системой защиты конфиденциальности на базе ИИ и гибридной емкостью хранения до 144TB/84TB. В сочетании с TerraMaster OS 6 (TOS 6) и Business Backup Suite (BBS) они обеспечивают бесшовное управление и всестороннюю защиту данных.

f4-425-plus_i_f2-425-plus.jpg
TerraMaster

Модели F4-425 Plus и F2-425 Plus работают на базе четырехъядерного процессора Intel N150 (до 3,6 ГГц), 16GB/8GB памяти DDR5 и двойных сетевых интерфейсов 5GbE, достигая скоростей передачи до 1010 МБ/с.

Обе модели имеют инновационный дизайн с тремя слотами M.2 SSD (до 8TB каждый), что позволяет использовать M.2 SSD в качестве высокоскоростного кеша. Собственная технология TRAID от TerraMaster увеличивает скорости чтения/записи на 30% и одновременно повышает надежность и избыточность данных. Каждый HDD поддерживает до 30 TБ, а объем хранилища можно бесшовно расширять через подключаемые по USB хранилищные массивы, что обеспечивает практически неограниченную масштабируемость.

TerraMaster придерживается философии открытого сотрудничества, работая с ведущими производителями накопителей, такими как Western Digital и Seagate. TerraMaster проводит тесты совместимости более чем с 50 основными моделями дисков, чтобы обеспечить производительность и стабильность.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

Встроенные Docker Compose и Portainer поддерживают тысячи контейнерных приложений, а VirtualBox позволяет запускать несколько виртуальных машин. Инструменты вроде Aria2 и qBittorrent упрощают загрузку медиафайлов.

TOS 6 предлагает интуитивно понятный интерфейс с поддержкой нескольких языков, динамичными темами и оптимизацией в один клик.

