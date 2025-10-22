Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184767
ИКТ 14352
Организации 11137
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26309
Персоны 79449
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

qBittorrent свободный кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


22.10.2025 TerraMaster представил F4-425 Plus и F2-425 Plus 1
01.11.2024 Популярный торрент-клиент 14 лет позволял заражать ПК пользователя по вине разработчиков 1
04.09.2023 Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов 1
13.10.2020 Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика 1
16.05.2017 RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

qBittorrent и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 945 4
Sharp Corporation 1049 1
Meta Platforms - Facebook 4513 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1346 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2905 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 19 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 635 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31026 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8065 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 718 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26904 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25760 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1691 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1802 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31616 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13478 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9640 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 191 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 591 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1733 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 92 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33484 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4313 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4143 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12096 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1733 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17169 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 502 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2206 1
Repository - Репозиторий 1009 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6911 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 162 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2228 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1018 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1299 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 434 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 952 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3247 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2287 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12212 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16921 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21781 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 383 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7313 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1078 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 32 3
C/C++ - Язык программирования 832 2
Linux OS 10762 2
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 138 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 2
Linux - Debian GNU 523 1
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 32 1
Bash-скрипт 72 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 926 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1103 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5075 1
Microsoft Windows 16209 1
FreePik 1348 1
Oracle Java - язык программирования 3314 1
Microsoft Windows XP 2417 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 46 1
BiglyBT - программ для обмена файлами через интернет - торрент-клиент 1 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 154834 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 542 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 937 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4900 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3666 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2910 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6806 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54420 1
TorrentFreak (TF) 145 2
BleepingComputer - Издание 399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394619, в очереди разбора - 732070.
Создано именных указателей - 184767.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще