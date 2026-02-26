Представлено первое мажорное обновление среды разработки OpenIDE 2025.3

«Группа Астра» совместно с компаниями Axiom JDK и Haulmont выпустили обновление OpenIDE 2025.3 — первый мажорный релиз российской интегрированной среды разработки в этом году. Он базируется на IntelliJ IDEA Platform 2025.3 и включает как изменения из апстрима, так и собственные доработки консорциума.OpenIDE 2025.3 расширяет поддержку актуальных версий Java, Go и фронтенд-стека, добавляет Spring MCP для работы с ИИ-агентами и обновляет визуальную тему Islands. Для пользователей это означает более устойчивый и предсказуемый процесс разработки и поставки приложений: меньше рисков при обновлениях стека, быстрее цикл «код–тест–релиз» и стабильнее работа с интеграциями и контейнерными сценариями. При этом OpenIDE остаётся бесплатной и не зависит от зарубежной инфраструктуры. Разработчикам релиз даёт больше «готового из коробки»: установку и обновление ключевых компонентов прямо из IDE, более удобные тестирование и конфигурации, а Spring MCP позволяет ИИ-агенту работать с контекстом Spring-проекта на уровне фреймворка, а не отдельных файлов.

Поддержка Go получила настройку параметров LSP-сервера через Settings, синтаксический хайлайтинг в go.mod, кастомные build- и working-директории в конфигурациях запуска. Исправлены ошибки при редактировании go.mod, запуске Debug-конфигураций и подсветке кода.

Для фронтенд-разработчиков добавлены установка Node.js-окружения из настроек IDE и экрана создания проекта, выбор пакетного менеджера (npm, pnpm, yarn) и поддержка Vitest 4 с распознаванием тестов и gutter-иконками для запуска.

Базовая поддержка Spring Boot 4 и Spring Framework 7 в OpenIDE появилась ещё в версии 2025.2 благодаря плагину Amplicode — раньше, чем в самой IntelliJ IDEA. Теперь же Amplicode добавил автоматическую инжекцию бинов при копировании кода с учётом @Primary, @Qualifier, дженериков и @Bean-методов. В бета-режиме доступен Spring MCP — набор инструментов, который передаёт LLM-агентам структурированную информацию о Spring-проекте: бины, эндпоинты, зависимости, конфигурацию. За счёт этого ИИ-агент может работать на уровне фреймворка, а не «сырых» файлов.

HTTP-клиент Connekt получил комментарии к запросам, power asserts и автогенерацию paging-параметров. Connekt поддерживает импорт http-файлов и коллекций из Postman, OAuth2, SSL и запуск сценариев в CI/CD. Продолжается развитие Docker-плагина: сборка образов, управление Docker Compose и работа с Docker Registry.

Ещё одно нововведение — Command Completion: доступ к действиям IDE прямо из автодополнения кода через двойную точку «(..)» с превью результата перед применением. Визуальная тема Islands стала темой по умолчанию, обновив контрастность интерфейса, разделение рабочих зон и читаемость вкладок.

В маркетплейсе OpenIDE появились плагины для Clojure: Clojure LSP (навигация, статический анализ через clj-kondo) и Clojure REPL (запуск nREPL, выполнение выражений, тесты). В общей сложности в магазине более 300 плагинов.

OpenIDE включена в реестр отечественного ПО.

«OpenIDE 2025.3 — это релиз, в котором мы сократили разрыв по срокам обновления платформы и добавили возможности, востребованные разработчиками в повседневной работе. Поддержка Java 25 LTS, улучшения для Go и фронтенд-стека, Spring MCP — всё это появилось в OpenIDE оперативно, а часть функционала — раньше, чем в IntelliJ IDEA. Мы продолжаем развивать бесплатную версию как полноценный инструмент для российских команд», — отметил Фёдор Сазонов, генеральный директор компании «Открытая среда разработки».