До 400 тыс. руб. в месяц готовы платить Middle DevOps Engineer на удаленке

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил зимний рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой.

Одна из самых высоких зарплат доступна Middle DevOps Engineer в «СберЛизинге» — до 400 тыс руб. От соискателя ждут опыт администрирования Linux от двух лет, кластеров Kubernetes, стека ELK, а также умение проводить мониторинг с помощью программных приложений Prometheus и Grafana. Преимуществом будет опыт работы с хранилищами артефактов и сборка Java-приложений. Будущий сотрудник возьмет на себя поддержку и развитие инфраструктуры развертывания продуктов компании, а также будет участвовать в разработке системной архитектуры и оптимизации процессов. Успешному кандидату работодатель предлагает годовой бонус, три персональных дня в году для личных целей, материальную помощь при семейных обстоятельствах.

До 340 тыс. руб. в месяц может получать HR-директор в консалтинговом агентстве. Главной задачей будущего работника будет управление талантами с помощью обучения команды, управления производительностью и расходами на персонал. Среди требований к кандидату компания указала обязательный опыт работы от трех лет, а также возможность обеспечить себя хорошим Интернет-соединением и звуком для удаленного формата.

IOS разработчик с опытом работы от одного года может зарабатывать до 250 тыс. руб. ежемесячно. Для трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт разработки проектов на базе iOS, понимать основные структуры данных и алгоритмов, а также уметь верстать через ПО для Apple Interface Builder. Кандидат может выбрать удобный формат работы — удаленно или в одном из офисов агентства.

Столько же может заработать старший менеджер по работе с блогерами. На эту должность компания ищет кандидата, который будет искать блогеров под целевую аудиторию проекта, контролировать размещение рекламных интеграций, проводить аналитику сотрудничества с инфлюенсерами и на основе полученных выводов корректировать стратегию компании. Основное требование к соискателю — понимание рынка инфобизнеса. Опыт работы в этом направлении будет конкурентным преимуществом. Работодатель предлагает возможность временного оформления через ИП или самозанятость.

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры Инфраструктура

Доход до 150 тыс. руб. доступен Project manager в школе наращивания волос. Среди требований работодатель указал опыт работы в онлайн-образовании от одного года, успешный опыт работы с конверсиями, понимание маркетинговых воронок и воронок продаж, а также знание сервисов для работы онлайн-школы. В обязанности работника входит управление сотрудниками, систематизация процессов, ежедневный контроль показателей и найм новых работников.

Тайный покупатель также ежемесячно может получать до 150 тыс. руб. От соискателя не требуется опыт работы и специфические навыки. Для трудоустройства кандидату нужен стабильный доступ в интернет, а также такие качества, как пунктуальность и ответственное отношение к работе. Среди обязанностей работника: оценка качества обслуживания различных организаций и подготовка отчетов по окончании проверки.