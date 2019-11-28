«Маджента» приссоединилась к консорциуму «Автодата.рус»

«Маджента» присоединилась к межотраслевому проектному консорциуму «Автодата.рус». Цель консорциума - объединение усилий организаций транспортной, телекоммуникационной и ИТ отраслей, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, институтов развития и инноваций для ускорения внедрения в России интеллектуальных транспортных и коммуникационных решений в рамках реализации «дорожной карты» НТИ «Автонет».

«Маджента» имеет передовой практический опыт решения транспортно-логистических задач. Компания реализует международные проекты по управлению доставкой на этапе последней мили, корпоративными перевозкам и мобильным персоналом. Так, «Маджента» разработала решение по управлению перевозками пациентов для Национальной службы здравоохранения Великобритании, внедрила систему управления наземными перевозками персонала и пассажиров в Emirates Airlines (ОАЭ). На базе платформы «Magenta» реализована система управления парком арендных автомобилей Avis Budget Group. В России решения компании используются в крупнейших финансовых организациях - Банке ВТБ, Сбербанке, Банке «Открытие», в предприятиях нефтегазовой отрасли, в ритейле.

Проект национальной сервисной телематической платформы «Автодата.рус» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект предполагает разработку платформы «Автодата» и создание на ее базе функциональных макетов сервисов, включая макеты «Умной автомобильной магистрали», «Умной дорожной сети» и страховой телематики. Первые сервисы для представителей бизнеса и автовладельцев будут реализованы до конца 2019 года.

Помимо компании «Маджента», в консорциум вошли НП ГЛОНАСС, Федеральное дорожное агентство, Минпромторг, ГК «Роскосмос», Росавтодор, ГК «Автодор», «Яндекс», группа ГАЗ, Российский союз автостраховщиков, фонд «Сколково», Ассоциация европейского бизнеса и другие организации.