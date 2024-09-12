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«Яндекс Погода» расширяет возможности умного дома: теперь его сценарии могут учитывать погоду за окном

«Яндекс Погода» выпустила бесплатный API для интеграции погодных данных в системы умного дома. С помощью API пользователи смогут создавать сценарии, которые учитывают погоду на улице — например, чтобы в холодные вечера включался тёплый пол, а в дождливое утро — яркий свет. В умном доме с «Алисой» эти возможности появятся в ближайшее время.

В API доступны все основные данные о погоде на ближайшие два дня: температура, скорость ветра, осадки, ясно или пасмурно. Эти данные применимы в разных сценариях. Например, можно настроить умный дом так, чтобы при температуре на улице ниже восьми градусов включалось отопление, а в пасмурную погоду над кактусами загорались УФ-лампы. Пользователи смогут подключить push-уведомления об изменении погоды, а также вывести прогноз погоды на дисплей часов или другого устройства.

В ближайшее время данные о погоде начнут применяться в умном доме «Яндекса». Пользователи смогут создавать сценарии, учитывающие погоду на улице: например, подключать напоминания об осадках. Тогда «Алиса» будет сообщать, что ожидается дождь и стоит захватить зонт.

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API предназначен для продвинутых пользователей, желающих расширить возможности своего умного дома. Сервис совместим с любыми системами, которые поддерживают сторонние API. А для пользователей Home Assistant есть плагин, упрощающий процедуру подключения. Для домашнего использования сервис предоставляется бесплатно.

Чтобы подключиться, нужно зарегистрироваться в личном кабинете «Яндекс Погоды для умного дома» и получить ключ. Тем, кто пользуется API «Погоды для бизнеса», необходимо зарегистрироваться под новым аккаунтом.

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