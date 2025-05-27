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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ганьшин Александр


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «Яндекс Погода» начала сотрудничество с аллергологами из Сеченовского университета для развития сервиса «Активность пыльцы» 1
05.03.2024 Нейросети «Яндекса» составят прогноз погоды для погодозависимых отраслей бизнеса 1
09.08.2023 «Яндекс погода» поможет бизнесу планировать деятельность с учетом погодных условий 1
21.03.2023 «Яндекс погода» запустила прогноз для автомобилистов 1
01.07.2022 «Яндекс погода» сделала специальный прогноз для серферов 1
29.06.2022 «Яндекс погода» вышла на рынок Латинской Америки 1
28.04.2022 «Яндекс погода» начала делать тематические прогнозы 1
28.04.2022 «Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ганьшин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7713 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5315 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3348 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3713 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1239 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1111 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4165 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 503 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4510 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7059 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5323 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 48 7
Яндекс.Маршрутизация 35 1
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 21 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 698 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3011 1
Солнечная система - Solar system 2533 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2748 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2567 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1873 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1582 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1365 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1380 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5247 1
Бразилия - Федеративная Республика 2393 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1610 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1849 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6050 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6544 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 3
Дача - дачники 899 2
Ботаника - Растения - Plantae 1075 2
Увлечения и хобби - Hobbies 372 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 700 2
Энергетика - Energy - Energetically 5225 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7347 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5712 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 156 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19200 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1572 1
Спорт - Водные виды спорта 21 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5755 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 232 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5322 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1244 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 189 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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