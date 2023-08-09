«Яндекс погода» поможет бизнесу планировать деятельность с учетом погодных условий

«Яндекс погода» запустила платформу для бизнеса. С ее помощью можно получать погодные данные, прогнозы и рекомендации, когда лучше проводить те или иные работы. Это позволит компаниям эффективнее планировать свою деятельность. Решение будет полезно прежде всего в сельском хозяйстве, ритейле, логистике, энергетике и страховании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На сервисе есть данные о погоде в любой точке страны и более сотни сценариев их использования — для разных типов бизнеса. Например, для предприятий агропромышленного комплекса есть отчеты, которые помогают выбрать подходящее время для посевной или обработки растений от вредителей. Платформа позволяет также создавать собственные сценарии, комбинируя данные в разных вариантах. Сервис визуализирует информацию и показывает в удобном для восприятия виде.

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Александр Ганьшин, руководитель сервиса «Яндекс погода»: «Колебания погодных условий могут привести к миллиардным убыткам. Краткосрочные прогнозы важны в ритейле и сельском хозяйстве, прогнозы на несколько лет вперед — в строительстве, а архивные данные — например, в страховании. Наша платформа поможет бизнесу точнее планировать свою деятельность, подготовиться к любым погодным изменениям и снизить связанные с ними риски. Мы будем и дальше развивать платформу, добавлять новые сценарии использования и метеорологические параметры».

Для прогноза погоды платформа для бизнеса использует технологию «Метеум». Это собственная технология «Яндекса» на основе машинного обучения. Она обрабатывает информацию пяти независимых метеорологических моделей, учитывает данные с радаров, спутников, наземных станций и сообщения местных жителей. Это первая технология в мире, которая обучается не только на данных приборов, но и на сигналах пользователей.