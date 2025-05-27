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Чичкова Наталья
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|«Яндекс Погода» начала сотрудничество с аллергологами из Сеченовского университета для развития сервиса «Активность пыльцы» 1
Чичкова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7826 1
|Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 845 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 1
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