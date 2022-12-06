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Новая карта осадков в «Яндекс погоде» — с прогнозом на сутки вперед

«Яндекс погода» обновила карту осадков. Теперь она показывает прогноз на целые сутки вперед. Пользователи смогут увидеть, как будут перемещаться тучи до конца дня и завтра, и, исходя из этого, строить планы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше карта осадков давала прогноз на два часа вперед с десятиминутным интервалом. Взглянув не нее, было легко выбрать время для прогулки с собакой или похода в магазин. Сейчас с ее помощью можно планировать не только несколько часов, а весь остаток дня и следующий. Скажем, если нужно выбрать место для съемок на природе, легко посмотреть, где завтра не ожидается снега и дождя.

Обновленная карта осадков будет полезна и бизнесу: например, ресторанам или службам доставки, загрузка которых зависит, в том числе, от погоды. На карте они могут увидеть, как будет меняться ситуация. Так, если вечером начнется снегопад, понадобится больше курьеров для доставки еды на дом. И наконец, за картой осадков просто интересно наблюдать: тучи иногда принимают такие причудливые формы.

Для прогноза осадков «Погода» использует спутниковые снимки, данные радаров и сообщения пользователей. Они позволяют рассчитать прогноз осадков на ближайшие часы. Дальнейший прогноз строится с помощью технологии «Метеум», которая работает на основе машинного обучения и обрабатывает информацию пяти независимых метеорологических моделей.

Карта осадков доступна в приложениях «Яндекс погода», «Яндекс» и на сайте yandex.ru/pogoda.

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