«Яндекс.погода» обзавелась зонтиками

«Яндекс.погода» стала показывать на карте осадков информацию о дожде, которой делятся пользователи. Сообщения об осадках отмечаются зонтиками. Теперь люди могут составлять карту осадков вместе с «Яндексом», помогая друг другу не промокнуть.

На карте осадков легко увидеть, где идут дожди, и узнать прогноз на ближайшие два часа — с детализацией в десять минут. Можно посмотреть на карту и решить, когда лучше погулять с собакой или, например, сбегать в магазин. При составлении карты осадков «Яндекс» использует данные метеорадаров и спутников, но у них есть свои недостатки. Так, метеорадары охватывают не всю территорию страны, а снимки со спутников приходят с задержкой в полчаса. Сообщения пользователей помогут восполнить эти пробелы.

Зонтики показываются на мобильном сайте «Погоды» и в приложении «Яндекс», а скоро появятся и в приложении «Погоды». Сообщить о дожде можно через любое приложение компании с прогнозом погоды. Раньше пользователи тоже сообщали об осадках, но эти данные использовались только для проверки качества прогноза, а теперь они отображаются на карте. И чем больше сообщений будут присылать люди, тем точнее будет карта.

«Яндекс.погода»

«Яндекс.погода» рассказывает о погоде за окном и дает прогноз с точностью до микрорайона. За расчет прогноза отвечает технология «Метеум», которая сочетает классические метеорологические модели и машинное обучение. Помимо карты осадков, на сервисе есть погодные карты с температурой, давлением и силой ветра.