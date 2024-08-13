Пользователи «Яндекс Погоды» смогут узнать прогноз температуры воды для морей и других водоемов на 10 дней вперед

«Яндекс Погода» теперь показывает прогноз температуры воды для морей, океанов, а также внутренних водоёмов разного размера в радиусе 5 км от текущего местоположения пользователя. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Мониторинг температуры воды и прогнозирование осуществляется постоянно, а пользователи могут увидеть прогноз на 10 дней вперед. Это поможет им лучше спланировать пляжный отдых и занятия водными видами спорта.

Новая функция полезна путешественникам, рыбакам и всем любителям пляжного отдыха. Она позволяет заранее выбрать наиболее подходящий день для посещения пляжа и других водных активностей.

Для прогнозирования температуры воды используется технология «Метеум». Модель обучается на замерах от гидропостов, анализирует разные параметры погоды и выдает данные по температуре воды. Температура воды на гидропостах измеряется раз в сутки у поверхности и прогнозируется средняя температура на целый день. На верхний слой водной поверхности сильно влияют температура воздуха и температура почвы вокруг водоёма, которые учитываются при составлении прогноза. Также «Метеум» учитывает динамику изменения температуры окружающей среды.

Например, температура Черного моря в Сочи прогнозируется +29° 12 и 13 августа, с 14 по 16 — +28°, а 17 и 18 августа температура опустится до +27°. В Геленджике по прогнозу ожидается +27° в Черном море с 12 по 14 августа, +26°— 15-17 августа и +25° — 18 числа. А во Владивостоке температура Японского моря составит +23°…+22° с 12 по 18 августа.

Чтобы узнать температуру воды на ближайшие даты, достаточно открыть в «Яндекс Погоде» населенный пункт с нужным водоемом, или же ближайший к нему, и выбрать конкретный день. Функция доступна в приложениях «Яндекс с Алисой» и на сайте «Яндекс Погода».