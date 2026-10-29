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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203549
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Столярский Роман

СОБЫТИЯ


29.10.2026 «Ред Медиа» запускает «Кинокнигу» — первый телеканал экранизаций мировой и отечественной литературы 1
26.01.2016 Тематические спортивные телеканалы «Матч!» появились в пакете «Триколор ТВ» 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Столярский Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Триколор - Национальная спутниковая компания 390 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 374 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 386 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 41 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 346 2
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 208 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9710 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18555 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
Холодов Алексей 12 1
Кореш Виктор 83 1
Чумаков Павел 3 1
Ромашова Наталья 2 1
Припачкин Юрий 67 1
Ситников Сергей 79 1
Силин Михаил 27 1
Пинчук Виктор 44 1
Кудрявцев Артем 26 1
Мордачев Вячеслав 14 1
Ульянкин Сергей 5 1
Вилкова Надежда 3 1
Дубовой Николай 1 1
Багдасарян Дмитрий 25 1
Сморгонский Анатолий 45 1
Калугин Сергей 169 1
Малинин Александр 41 1
Семериков Андрей 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 1
Европа 25059 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 1
Франция - Французская Республика 8218 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6921 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 782 1
Спорт - Водные виды спорта 21 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1318 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Наш спорт - телеканал 6 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
МНИТИ - Московский научно-исследовательский телевизионный институт 10 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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