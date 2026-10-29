Индексная книга (каталог) CNews*
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Столярский Роман
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Столярский Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 41 3
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 346 2
|ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 208 1
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
|Холодов Алексей 12 1
|Кореш Виктор 83 1
|Чумаков Павел 3 1
|Ромашова Наталья 2 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Ситников Сергей 79 1
|Силин Михаил 27 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Мордачев Вячеслав 14 1
|Ульянкин Сергей 5 1
|Вилкова Надежда 3 1
|Дубовой Николай 1 1
|Багдасарян Дмитрий 25 1
|Сморгонский Анатолий 45 1
|Калугин Сергей 169 1
|Малинин Александр 41 1
|Семериков Андрей 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
|Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 1
|Европа 25059 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 1
|Франция - Французская Республика 8218 1
|КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
|Наш спорт - телеканал 6 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.