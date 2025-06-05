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Связь для Виноградовки: «МегаФон» запустил 4G в селе на берегу Уссури

Жители села Виноградовка Вяземского района теперь могут пользоваться мобильным интернетом в сети «МегаФона». Оператор запустил базовую станцию четвертого поколения на территории поселения. Проект был реализован совместно с министерством цифрового развития и связи Хабаровского края в рамках региональной программы «Цифровое равенство». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-объект в Виноградовке появился впервые. Раньше абонентам приходилось подключаться к сигналу 4G от базовой станции в соседнем селе, которое находится в 8 километрах, что существенно снижало качество мобильной связи. Сейчас сельчане могут пользоваться мессенджерами, онлайн-банкингом, цифровыми государственными услугами на средней скорости 70 Мбит/с. Устойчивый LTE-сигнал покрывает всю территорию села, доступен не только на улице, но и внутри жилых домов и административных зданий.

Виноградовка — небольшое село, в котором проживает около 150 человек. Оно расположено на берегу реки Уссури. В эти места часто приезжают любители рыбной ловли, чтобы поймать хариуса, щуку, белого амура и другую рыбу. Расширение территории 4G позволит рыбакам оставаться на связи, делиться фотографиями улова с единомышленниками, а также в случае необходимости обратиться за помощью.

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«Приграничное село в Вяземском районе вошло в наш региональный план по развитию услуг в 2025 г. По поручению главы региона планировали подключить Виноградовку до 1 июля, но благодаря активному участию оператора связи построить и запустить базовую станцию удалось на месяц раньше намеченного срока», — сказал министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.

«Высокоскоростной мобильный интернет в селах обеспечивает равные цифровые возможности для жителей региона. Сельчане всегда смогут оставаться на связи с родными, при необходимости оперативно вызвать экстренные службы, воспользоваться маркетплейсами или телемедициной. Это улучшает качество жизни в селе и делает ее более комфортной. В рамках подписанного с региональными властям соглашения мы продолжим расширение покрытия 4G в сельских поселениях Хабаровского края», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

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