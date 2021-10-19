ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана

ФРИИ, Tech Hub МФЦА и Mastercard запустили Первый финтех-акселератор Казахстана для стартапов, заинтересованных в выходе на динамично развивающийся рынок страны. Цель акселератора — выстраивание долгосрочного партнерства между банками Казахстана, стартапами и зрелыми технологическими компаниями. Партнерами первого набора акселератора стали Altyn Bank, Eurasian Bank, Freedom Finance Bank.

Подать заявку на участие в акселераторе могут компании России, Казахстана и других стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Заявки принимаются до 23 ноября на сайте акселератора.

Казахстан — наиболее активно развивающееся государство Центральной Азии и перспективный рынок для финтех-стартапов. Казахстан занимает вторую позицию в СНГ после РФ по объему ВВП — $164 млрд. в 2020 году входит в топ-25 стран мира по легкости ведения бизнеса (Doing Business 2020, World Bank) и в топ-30 стран мира по развитию электронного правительства (E-Government Development Index 2020, UN).

Первый финтех-акселератор — глобальная отраслевая платформа для поиска и внедрения открытых инноваций в ведущих банках Казахстана. Задача программы — удовлетворить растущий спрос на инновационные финансовые продукты и сервисы, развить инфраструктуру для поддержки стартапов и увеличить число глобальных возможностей для финтех-рынка Казахстана.

Участники акселератора получат возможность запустить пилот с Altyn Bank, Eurasian Bank, Freedom Finance Bank и поддержку от Tech Hub и Mastercard.

Приоритетными направлениями поиска стартапов стали:

Цифровые продукты и сервисы для клиентов банка: от физических лиц и малого бизнеса до корпораций и государственных учреждений;

Геймификация;

Инструменты для развития продаж/работы с клиентами;

Инновации в телефонии;

Управление персоналом и обучение сотрудников;

Информационная безопасность;

Автоматизация и роботизация бизнес-процессов в банке.

Проект будет оцениваться по нескольким критериям: соответствие направлениям поиска, наличие команды от двух человек, наличие юридического лица или готовность его создать для проведения пилота. Проекты, прошедшие отбор, представят свои решения топ-менеджменту банков на питч-сессии 21 декабря 2021 года. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

«Я поздравляю всех партнеров и участников первого финтех-акселератора с началом очередного этапа нашего проекта. В течение последних нескольких лет мы являемся участниками глобального перехода к более цифровой экономике. Стремительный рост новых технологий во многом повлиял на нашу жизнь и финтех-решения стали строительными блоками современной платежной инфраструктуры. Мы в Mastercard гордимся тем, что помогаем нашим партнерам подняться на новый уровень, объединяя передовые технологии, комплексные подходы и способы применения инноваций. Уверен, что программа поможет банкам в расширении возможностей для реализации амбициозных планов по внедрению передовых решений», — отметил Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в Центральной Азии и Казахстане.

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«Более четырех лет мы предоставляем банковские услуги онлайн и активно развиваем цифровой банкинг Altyn-i. Безусловно, для нас является честью быть среди участников первого финтех акселератора для банков Казахстана и иметь возможность работать над совместными проектами с Mastercard, МФЦА, ФРИИ. Уверены, что наше сотрудничество позволит внедрить современные технические решения и усовершенствовать работу цифрового банкинга Altyn-i», — считает Динара Абдыкулова, Директор Цифрового Банка Altyn Bank.

«Банки кардинально трансформируют свою деятельность за счет цифровизации. Сегодня необходимы новые решения, чтобы клиенту было быстрее и эффективнее взаимодействовать с банком. Поэтому мы оцифровываем не только клиентский сервис, но и внутренние процессы. В работе у нас несколько крупных проектов, мы усиливаем команду и расширяем сотрудничество с финтех-сообществом. Мы открыты рынку идей и талантов и приветствуем запуск Первого финтех-акселератора. Полагаем, что это позволит ускорить развитие финансовых технологий и поиск инновационных решений среди стартапов СНГ и других стран», — сказал заместитель председателя правления Eurasian Bank Александр Наумов.

Айдос Жумагулов, советник совета директоров Freedom Finance Bank, уверен: «В связи с динамичным развитием финтех-инноваций, актуальным становится поддержка стартапов, как в финансово-экономическом, так и в консультационном, обучающем планах. Первый банковский акселератор в Казахстане — это новый и, бесспорно, нужный институт финтех-экосистемы. Мы рады присоединиться к проекту и поделиться опытом запуска цифровых продуктов, а также открыты для сотрудничества с технологическими компаниями».

В случае успеха участники питч-сессии смогут запустить пилотный проект с одним или несколькими банками-партнерами.

2 ноября 2021 года партнеры проведут онлайн-конференцию «Как IT-компаниям начать сотрудничество с банками Казахстана». На конференции обсудим потенциал и особенности рынка, запросы банков на технологические решения и возможности акселератора для стартапов.