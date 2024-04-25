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«Путешествуй и получай больше»: «МТС Travel» предложил бесплатные завтраки и другие подарки за бронирования отелей

Сервис путешествий «МТС Travel» запускает федеральную рекламную кампанию, в рамках которой за бронирования отелей клиенты получат на выбор бесплатные завтраки, ранний заезд или поздний выезд. Акция поможет отелям привлечь новых гостей, а также увеличить длительность проживания и средний чек. Об этом CNews сообщили представители «МТС Travel».

В преддверии майских праздников и летнего сезона сервис путешествий «МТС Travel» предложил пользователям бесплатные дополнительные услуги за бронирование отелей и других объектов по России. При бронировании от трех суток путешественник получит в подарок на выбор завтраки, ранний заезд или поздний выезд.

Акция приурочена к федеральной рекламной кампании сервиса, центральная идея которой — «Путешествуй и получай больше с "МТС Travel"». Лицами рекламной кампании стали амбассадор бренда МТС Дмитрий Нагиев, телеведущая Жанна Бадоева и актер Никита Ефремов. Рекламная кампания продлится до конца лета и будет проходить на федеральном ТВ, в digital, наружной рекламе, аэропортах, на вокзалах и в других сервисах экосистемы МТС. Планируется, что охват медиа-активностей превысит 26 млн человек.

Отели-участники акции будут выделены на сайте и в приложении «MTC Travel» специальной маркировкой и получат дополнительное продвижение в поисковой выдаче, что скажется на показах и бронированиях. Кроме того, кампания «МТС Travel» позволит отельерам привлечь новых гостей, повысить интерес к дополнительным услугам и увеличить длительность проживания и средний чек.

Принять участие в рекламной кампании МТС Travel и получить дополнительное продвижение могут отели, размещающие свои объекты на платформе Bronevik.com. Для этого необходимо настроить в личном кабинете отельера доступность акционных услуг: завтрака, раннего заезда или позднего выезда, а также специальный тариф для витрины «MTC Travel».

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«МТС Travel» — часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».

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