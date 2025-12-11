Новый год россияне будут встречать в небольших компаниях друзей под «Иронию судьбы»

Онлайн-кинотеатр Кион и ведущая цифровая платформа операций с недвижимостью «Циан» изучили, как жители России готовятся к Новому году: где предпочитают проводить каникулы и какое кино смотрят, чтобы создать праздничное настроение. В праздничный период большинство бронирований жилья приходится на квартиры, а самыми популярными новогодними фильмами остаются проверенные временем «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Морозко». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно исследованию «Циана», 80% всех бронирований на период с 31 декабря по 11 января в этом году пришлись на квартиры, а 20% — на загородные дома. Квартиры арендуют, как правило, для компаний из трех человек. Загородные дома бронируют группами побольше — в среднем на шестерых. Тренд сохраняется во всех регионах России.

Что касается праздничного просмотра кино, «Кион» выделил несколько категорий. В период с ноября по декабрь россияне продолжают смотреть преимущественно оригинальные проекты. Особой популярностью пользуются детективный триллер «Бар “Один звонок“», детектив «Дорогой Вилли» и российско-турецкая мелодрама «Близкое счастье». Также стабильно высокие позиции удерживают многосерийный детектив «Зверобой», комедия «Колбаса» с Дмитрием Нагиевым. Для создания новогоднего настроения зрители включают комедию «Совсем ошалели» с Гошей Куценко и Анной Михалковой — романтическую историю о праздничных приключениях.

Согласно аналитике «Кион», интерес к ряду жанров традиционно усиливается в конце года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г., на данный момент наблюдается рост популярности мелодрам (+113%), фантастики (+36%) и комедий (+11%).

Зрители в очередной раз подтверждают свою любовь к проверенным временем новогодним фильмам. Самыми востребованными тайтлами «Кион» стали народные фильмы Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Карнавальная ночь», а также любимые детские сказки «Морозко» и «Вечера на хуторе близ Диканьки».