Якутяне этим летом читали фэнтези, слушали Женю Трофимова и смотрели научную фантастику

Итоги «цифрового» лета подвели аналитики холдинга «МТС Медиа» и поделились фаворитами книг, фильмов и музыки среди жителей Республики Якутия. По данным экспертов, в Якутии самым читаемым произведением стал атмосферный хоррор российского автора Светланы Тюльбашевой «Лес». Второе место заняла первая часть романтического фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло». Замыкает тройку лидеров классика российского фэнтези Сергея Лукьяненко и Владимира Васильева – сборник «Дозоры. От Ночного до Шестого». Самой читающей аудиторией среди якутян стали люди в возрасте 35-44 года, при этом мужчин, воспользовавшихся сервисом «Строки», почти на 80% больше, чем женщин. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В летнее время в онлайн-кинотеатре Kion лидером стал фильм «Кракен» с Александром Петровым. На втором и третьем местах оказались криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и фильм «Группа крови» соответственно. Популярностью пользовались также комедийные сериалы – в топ по просмотрам в регионе попали «Нереалити» и «Театральная зона» с Никитой Кологривым.

На «МТС Музыке», по данным аналитиков, этим летом якутяне отдали предпочтение Жене Трофимову и его песне «Поезда», которая стала лидером по количеству прослушиваний в республике. На втором месте оказались Jakone и Kiliana с песней «Асфальт». Замкнули тройку лидеров Bittuev, Nansi& Sidorov с композицией «Как быть».

