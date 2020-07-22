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В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества

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Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур
В начале 2021 года компания GS Group намерена развернуть на собственных производственных мощностях массовый выпуск микросхем для современных приборов интеллектуального учета электроэнергии. Внутренний рынок таких устройств оценивается в 80 млн устройств в штучном выражении и в 320 млрд рублей в денежном.

Полная локализация

Холдинг GS Group сообщил CNews о планах по запуску массового производства комплектов электронных компонентов для интеллектуальных приборов индивидуального учета электроэнергии уже в I квартале 2021 г. В компании планируют обеспечить выпуск таких чипов в объеме порядка 10 млн штук ежегодно.

Локализованное производство комплексных решений для учета электроэнергии планируется развернуть собственными силами GS Group на базе центра разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech, который входит в состав кластера «Технополис GS» в г. Гусев Калининградской области.

«Интегральные микросхемы для приборов учета электроэнергии, которые мы запустим в серию в начале следующего года - новейшая разработка с расширенными возможностями, позволяющая реализовать всю функциональность счетчика в соответствии с требованиями 522 ФЗ. Мы уже приступили к их валидации совместно с российскими производителями счетчиков», – отметил Андрей Мартынов, глава департамента стратегических проектов холдинга GS Group.

Комплект электронной обвязки для выпуска интеллектуального электросчетчика производства GS Group будет включать микроконтроллеры, измерители, интерфейсные чипы протоколов связи и энергонезависимой памяти. Весь этот комплекс обеспечит контроль расхода электроэнергии, дистанционную передачу данных энергетикам и дистанционный контроль за наличием напряжения в силовой сети потребителя, объяснили CNews в GS Group.

Экономическая подоплека проекта

Применение электронных компонентов производства GS Group позволит производителям приборов учёта реализовать в составе существующих и перспективных «умных счетчиков» функциональность, необходимую для обеспечения достоверности, своевременности, надёжность и безопасности передачи данных о потребляемых ресурсах, удовлетворить существующие требования в части уровня локализации.

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Установка сигнального процессора в цехе GS Nanotech

Согласно требованиям закона №522 от 27 декабря 2018 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», после 1 января 2022 г. поставщиками и сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии.

В случае недостаточного доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии или полного отсутствия такого доступа, субъект электроэнергетики или потребитель электроэнергии вправе с 1 января 2023 г. требовать от поставщика и сетевой организации уплаты штрафа в размере «фиксированной суммы, определенной правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», говорится в документе.

Приведенная в законе формулировка определяет «умный» электросчетчик, или интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности) как «совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации».

Перспективы российского рынка умных электосчетчиков

По оценкам GS Group, в России в целом подлежат замене или новой установке до 80 млн умных электросчетчиков, при этом средняя стоимость такого прибора оценивается в 4 тыс. рублей. При массовом производстве возможно его удешевление, в том числе, за счет роста рынка отечественных комплектующих при гарантированном заказе, отмечают в компании.

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Монтаж кристалла на подложку в GS Nanotech

Весь потенциал внутреннего российского рынка интеллектуального учета электроэнергии в GS Group оценивают в 320 млрд руб. В компании оценивают предельный потенциал рынка таких чипов в 16 млрд руб.

В компании также объяснили CNews, что комплект электроники для создания умного электросчетчика в настоящее время оценивается в сумму до 200 руб. при оптовом заказе, однако эта оценка является ориентировочной и может измениться как в большую, так и в меньшую стороны. Более точно о цене можно будет говорить по завершению процесса валидации – именно по ее итогам в функциональность контроллера могут быть внесены изменения. Список партнеров – производителей счетчиков, с которыми производится валидация чипов, в GS Group пока не раскрывают.

На вопрос CNews о временных рамках освоения всего объема рынка умных электросчетчиков в GS Group пояснили, что во многом это зависит от будущей конъюнктуры рынка, при этом процесс может занять от четырех до шести лет.

«Мы готовы производить до 30 миллионов чипов в год, что полностью закроет потребность рынка в микропроцессорах для счетчика», – заявил Андрей Мартынов.

На вопрос CNews о возможности выхода на внешние рынки с электроникой для умных электросчетчиков в GS Group отметили, что потенциал для выхода на рынок СНГ и дальнего зарубежья есть, и в компании готовы к этому, но в настоящее время стратегические приоритеты связаны с российским рынком.

Локализация производства чипов в GS Group

Частный научно-производственный центр GS Nanotech в составе GS Group расположен в кластере «Технополиса GS», расположенном в свободной экономической зоне Калининградской области, и включает подразделение R&D, а также собственное производство.

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В GS Nanotech работают с кремниевыми пластинами диаметром до 300 мм

GS Nanotech специализируется на коммерческой разработке и массовом производстве микросхем и «систем-в-корпусе» (SiP), а также на корпусировке в различные виды пластиковых (BGA, LGA, QFN) и металлокерамических корпусов и услугах по автоматическому тестированию чипов по стандартам JEDEC. В настоящее время компания выпускает сигнальные процессоры для цифрового ТВ, чипы для потребительской электроники и инерциальные модули на базе MEMS.

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Образцы чипов производства GS Nanotech

С 2018 г. GS Nanotech наладила массовый выпуск твердотельных накопителей корпоративного класса собственной разработки. Локализация производства SSD включает модули памяти производства GS Nanotech на базе последнего поколения NAND-памяти от ведущих мировых производителей. Собственные производственные линии GS Nanotech позволяют выпускать более 1 млн SSD ежегодно.

Как объяснил CNews Андрей Мартынов, объем инвестиций в проект производства микросхем для приборов учета электроэнергии составит более 500 млн руб. Полупроводниковые кристаллы будут изготавливаться по контрактному заказу за рубежом, поскольку топология 45 нм на сегодняшний день недоступна в российском крупносерийном производстве

После доступности этой технологии в России планируется дальнейшая локализация производства. На мощностях GS Nanotech будут осуществляться операции по корпусированию и сборке чипов.

На вопрос CNews о планах по использованию современных беспроводных интерфейсов для передачи показателей счетчиков и механизмов защиты данных в GS Group отметили, что компании-потребители еще не утвердили свои стандарты.

«Мы готовы к внедрению стандартов ZigBee и NB-IoT. Сформированных запросов по функциональности защиты данных в наш адрес пока не поступало», – сказал Андрей Мартынов.

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